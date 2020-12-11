МОН запустило платформу для дистанционного обучения

В январе на платформе появится специальный функционал для учителей. Фото: pixabay

Платформу для дистанционного и смешанного обучения "Всеукраинская школа онлайн" представило Министерство образования и науки.

Платформа дает возможность учиться по украинской учебной программой всем, кто хочет, независимо от города или страны проживания, в том числе детям с временно оккупированных территорий, сообщил временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет.

"Благодаря тому, что все участники образовательного процесса имели поддержку при дистанционном обучении, во время смешанного обучения, мы сегодня и запустили "Всеукраинскую школу онлайн". Для детей важно быть в постоянном контакте с учителем. И именно "Всеукраинская школа онлайн", ее возможности позволяют нам такой контакт сделать более мнимым. Всеукраинская школа онлайн станет дополнительным стимулом, чтобы еще больше детей получали возможность учиться в Украине", - сообщил Сергей Шкарлет.

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Как отметила председатель общественного союза "Освитория" Зоя Литвин, платформа работает с сегодняшнего дня.

"Сегодня вы уже можете видеть около 200 первых уроков. И каждую неделю около 100 уроков будут подгружаться на платформу. На сегодня смонтировано 400, и они постепенно выкладываются. Всего их планируем около 800", - рассказала она.

По ее словам, уже в январе на платформе появится специальный функционал для учителей.

"Для учителей будет возможность создать свой класс, пригласить в него учеников, отслеживать прогресс каждого ученика ... Также можно будет загружать материалы для проведения уроков, для самоподготовки", - добавила она.

Этой зимой школьники могут отдыхать 17 дней. С пятницы, 25 декабря, по 10 января. Несколько лет назад украинские школы получили от Минобразования право самостоятельно определять период отдыха для учеников, пишет НВ. Ежегодно министерство рекомендует периоды каникул, в которые большинство учебных заведений их и проводят.