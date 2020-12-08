Когда школьники уйдут на зимние каникулы и будут ли работать школы в локдаун

В этом году продолжительность и даты зимних каникул зависят еще и от эпидситуации в Украине. Фото: pexels.com

Этой зимой школьники могут отдыхать 17 дней. С пятницы, 25 декабря, по 10 января.

Несколько лет назад украинские школы получили от Минобразования право самостоятельно определять период отдыха для учеников, пишет "НВ".

Ежегодно министерство рекомендует периоды каникул, в которые большинство учебных заведений их и проводят. Однако в отдельных школах учебный процесс может быть организован иначе. При этом школы обязаны соблюдать важное правило: общая продолжительность каникул в год должна составлять не менее 30 дней, без учета летних.

До начала учебного года порекомендовали такие даты:

- осенние каникулы: с 26 октября по 1 ноября включительно;

- зимние: с 25 декабря до 10 января включительно;

- весенние каникулы: с 22 по 28 марта включительно;

- летние: 1 июня — 31 августа включительно.

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В этом году продолжительность и даты зимних каникул зависят еще и от эпидситуации в Украине, а следовательно, от решений Кабмина и местных администраций.

Наиболее вероятно, что правительство усилит карантин на 3 недели, начиная с первых чисел января. Это означает, что 2-ю учебную четверть школьники доучатся в привычном режиме. А примерно на 1,5 недели - с Нового года и до 10 января - локдаун наложится на зимние каникулы.

Дальнейший режим работы школ после зимних каникул 2020/2021 будет зависеть от ограничений, утвержденных правительством для учебных заведений на период жесткого карантина. Поэтому, возможно, школьникам придется на несколько недель перейти на обучение в дистанционном режиме.

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Правительство не будет вводить в декабре жесткий карантин. Однако с учетом динамики заболеваемости вводить более жесткие карантинные меры придется уже в январе. Правительство совместно с местными властями работает над перечнем ограничений. Полный перечень возможных карантинных ограничений будет представлен на заседании правительства 9 декабря, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.