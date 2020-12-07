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понедельник, 07 декабря 2020 15:05

Рассказали, как будет работать транспорт во время локдауна

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Рассказали, как будет работать транспорт во время локдауна
В начале карантина огромной проблемой был проезд медиков и других работников важных для обеспечения противоэпидемических мероприятий. Фото: pexels.com

Во время предполагаемого локдауна в январе 2021 года транспорт будет работать, но с ограничениями. Границы страны также не будут закрывать.

Въезд и выезд граждан Украины останется открытым, рассказал министр Олег Немчинов в эфире телеканала "Украина 24".

"От того, что происходят ДТП, мы не перестаем пользоваться автомобилями. В этом случае это больше вопрос самоконтроля. Речь идет о фактическом пользовании транспортом с еще большими ограничениями. Эпидемиологи просчитали варианты и предлагают разрешить пользование общественным транспортом за количеством сидячих мест, а также межрайонное и межобластное сообщение", - отметил чиновник.

Он напомнил, что в начале карантина огромной проблемой был проезд медиков и других работников важных для обеспечения противоэпидемических мероприятий. Несмотря на игнорирование многими людьми масочного режима, ограничить пассажирские перевозки значительнее правительство не может.

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Правительство не будет вводить в декабре жесткий карантин. Однако с учетом динамики заболеваемости вводить более жесткие карантинные меры придется уже в январе. Правительство совместно с местными властями работает над перечнем ограничений. Полный перечень возможных карантинных ограничений будет представлен на заседании правительства 9 декабря, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

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Дата
07
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