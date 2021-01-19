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вторник, 19 января 2021 10:05

МОН рассказало, как будут учиться выпускные классы после локдауна

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МОН рассказало, как будут учиться выпускные классы после локдауна
Ученики выпускных классов смогут вернуться к смешанному типу обучения. Фото: pixabay

Ученики выпускных классов после того окончания жесткого карантина будут учиться за смешанной формой обучения.

В тех областях, где ситуация с эпидемией будет под контролем, они смогут учиться как обычно, заявил министр образования Сергей Шкарлет в Telegram.

Он отметил, что возвращение учащихся выпускных классов к полноценному и привычному обучению является необходимым и важным.

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"После завершения усиленных карантинных мероприятий, при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации, ученики выпускных классов вернутся к смешанной форме обучения. В областях, где показатели заболеваемости Covid-19 будут контролируемыми, буду поднимать вопрос о возвращении школьников 9 и 11 классов за парты ", - заявил Шкарлет.

Министр также дал надежду школьникам других классов на то, что они смогут вернуться к очному обучению.

"Продолжаются соответствующие консультации с министром здравоохранения Максимом Степановым и главным государственным санитарным врачом Виктором Ляшко", - сказал он.

Министр образования Украины Сергей Шкарлет надеется, что после локдауна младшие ученики вернутся в школы. Старшие перейдут к смешанной форме обучения при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации, говорится в Telegram-канале Шкарлета.

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