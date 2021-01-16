Шкарлет объяснил, когда ученики смогут вернуться в школы

После локдауна вернутся за парты только младшие школьники. Фото: pexels.com

Министр образования Украины Сергей Шкарлет надеется, что после локдауна младшие ученики вернутся в школы.

Старшие перейдут к смешанной форме обучения при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации, говорится в Telegram-канале Шкарлета.

"К сожалению, принятие окончательных решений по очерченному вопросу не зависит от одного человека - министра образования и науки или министра здравоохранения", - отметил он.

Министр заявил, что прислушивается к аргументам эпидемиологов и врачей.

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"Именно поэтому МОН и МОЗ находятся в постоянной коммуникации. Искренне надеюсь, что в ближайшее время статистика заболеваемости Covid-19 и способность медицинской системы сдерживать эпидемические волны все-таки позволят нам рекомендовать местной власти частично возвращать детей к привычному формату обучения. Как скоро это произойдет, зависит от каждого из нас и нашей добросовестности во время соблюдения карантинных требований", - подчеркнул он.

В Министерстве здравоохранения против того, чтобы вернуть младших школьников за парты во время карантина. Это может нивелировать всю цель усиленных мер, написал глава Минздрава Максим Степанов в Facebook.