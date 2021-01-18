МОН напоминает о последнем дне регистрации на пробное ВНО

19 января - последняя возможность зарегистрироваться на пробное ВНО. Фото: pixabay

19 января - это последний день, когда абитуриенты могут зарегистрироваться на пробное внешнее независимое оценивание.

На этот момент сформировали 145 237 заявок для участия в пробном ВНО, сообщили в прессслужбе Минобразования.

"На сегодняшний день для прохождения пробного ВНО процесс завершили (осуществили оплату услуг по проведению пробного ВНО. - Gazeta.ua) 85 тыс. человек. Последний день регистрации на пробное ВНО - 19 января. Оплатить средства можно и после 19 января в сроки, указанные на сайтах региональных центров оценивания качества образования", - написали в сообщении.

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Пробно будут проходить следующие тесты: украинский язык и литература - 21 857 человек; украинский язык - 6321; история Украины - 5231; математика - 24 210; математика уровня стандарт - 3906; физика - 1134; химия - 750; биология - 2639; география - 1040; английский язык - 17 722; французский язык - 41; немецкий язык - 143; испанский язык - 6.

"Регистрация для прохождения пробного ВНО не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии ВНО. Результат не будет засчитано как оценки за государственную итоговую аттестацию и не будет использовано для участия в конкурсном отборе при поступлении в учреждения высшего образования", - сообщили в ведомстве.

Результаты пробного ВНО обнародуют на информационных страницах участников 16 апреля. Кроме того, эксперты УЦОКО на видео подробно проанализируют каждое задание и посоветуют, как получить высокий балл на ВНО. Стоимость пробного ВНО в 2021 году будет отличаться в регионах и составит от 195 до 255 грн. Точную сумму укажут на сайтах региональных центров оценивания качества образования.