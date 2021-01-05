Стартовала регистрация на пробное ВНО: как это сделать

Сегодня началась регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании. Продлится до 19 января включительно.
"Для регистрации необходимо заполнить регистрационную форму, зайти в личный кабинет участника пробного ВНО по логину и паролю, полученными при регистрации, распечатать квитанцию, оплатить услугу проведения пробного ВНО. За 5-7 дней в личном кабинете участника пробного ВНО проверить факт зачисления средств" , - сообщают в пресс-службе МОН.
Учитывая эпидемиологическую ситуацию, участники пробного ВНО могут выбрать только 1 предмет для тестирования:
• украинский язык;
• украинский язык и литература;
• история Украины;
• математика;
• биология;
• география;
• физика;
• химия;
• иностранные языки: английский, испанский, немецкий и французский.
Сами тестирования состоятся 10 апреля 2021.
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"В 2021 году каждый участник пробного тестирования сможет загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из этого списка и пройти тестирование дома, после чего внести ответы в формы на специальном сервисе для определения результатов. Так можно ознакомиться с процедурой проведения ВНО во время пробного тестирования с одного из учебных предметов и проверить уровень знаний из всех предметов из перечня", - объясняют в министерстве.
Результаты пробного ВНО обнародуют на информационных страницах участников 16 апреля.
Кроме того, эксперты УЦОКО на видео подробно проанализируют каждое задание и посоветуют, как получить высокий балл на ВНО.
Стоимость пробного ВНО в 2021 году будет отличаться в регионах и составит от 195 до 255 грн. Точную сумму укажут на сайтах региональных центров оценивания качества образования.
С 2021 года выпускников, которые получат лучшие баллы на ВНО, наградят премией в размере 5 тыс. грн. Соответствующее решение 28 декабря принял Кабмин. Для реализации инициативы выделили 100 тыс. грн. То есть премию получат 20 лучших учеников.
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