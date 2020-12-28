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понедельник, 28 декабря 2020 14:21

Как будет проходить пробное ВНО-2021: регистрация, участие и результаты

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Как будет проходить пробное ВНО-2021: регистрация, участие и результаты
Результаты пробного ВНО-2021 для лиц, которые введут свои ответы на специальном сервисе, будут обнародованы на их информационных страницах 16 апреля. Фото: pixabay.com

Регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании 2021 года начнется 5 января и продлится до 19 января.

Зарегистрироваться можно будет на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

Участие в пробном тестировании позволит ознакомиться с процедурой проведения внешнего независимого оценивания, структурой и содержанием тестовых тетрадей.

Учитывая эпидемиологические угрозы 2021 года каждый участник/участница сможет выбрать только 1 предмет для прохождения пробного ВНО. Тестирование по всем учебным предметам состоятся 10 апреля 2021-го.

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Кроме участия в пробном ВНО по одному из учебных предметов, зарегистрированные участники смогут дополнительно скачать тестовые тетради по всем учебным дисциплинам из перечня предметов ВНО-2021 и пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы на специальный сервис определения результатов.

Результаты пробного ВНО-2021 для лиц, которые введут свои ответы на специальном сервисе, будет обнародован на их информационных страницах 16 апреля 2021 года. Также подготовят видео-комментарии к заданиям. Эксперты проанализируют задания и порекомендуют, как получить высокий балл.

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Стоимость пробного ВНО будет колебаться в пределах от 195 до 255 грн. Это связано с особенностями организации пробного ВНО, в частности со стоимостью печати и доставки материалов в определенном регионе, прогнозируемым количеством тестов.

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