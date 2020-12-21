Стоимость пробного ВНО выросла

Цена будет в пределах от 195 до 255 грн. Фото: "Попасная.City"

Стоимость пробного ВНО будет колебаться в пределах от 195 до 255 грн.

"Это связано с особенностями организации пробного ВНО, в частности со стоимостью печати и доставки материалов в определенном регионе, прогнозируемым количеством тестов", - объясняют в пресс-службе УЦОКО.

Регистрация для участия в пробном ВНО пройдет с 5 по 19 января. Зарегистрироваться можно на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования.

"Из-за сложной ситуации с распространением Covid-19 в 2021 году каждый участник или участница сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО, а следовательно, количество тестирований значительно уменьшится, поэтому единица услуги станет значительно дороже", - уточняют в Центре.

Повышение стоимости тестирования пытаются компенсировать дополнительными возможностями. Желающие смогут загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из перечня предметов ВНО-2021 и пройти тестирование дома.

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Подготовят видеокомментарии к задачам пробного ВНО-2021. Эксперты проанализируют задачи и порекомендуют, как получить высокий балл.

Недавно в соцсетях появилась информация, что Украинский центр оценивания качества образования планирует ввести платное ВНО. На самом деле речь шла о том, что абитуриент во время внешнего независимого оценивания будет иметь право сдать сверхурочные тестирования за деньги. Экс-глава УЦОКО Игорь Ликарчук поддержал такое решение.