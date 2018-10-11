Молодые учителя будут год отрабатывать в школе

 
Ексклюзивы
1/5
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
Просмотров: 783
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
Просмотров: 522
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
Просмотров: 3492
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Просмотров: 702
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 2772
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 1935
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 504
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
1 Просмотров: 1287
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2529
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Просмотров: 378
Фото
Все фото
7
6
11
8
7
У людей вскипали мозги и взрывались головы: как умирали жертвы Везувия
У людей вскипали мозги и взрывались головы: как умирали жертвы Везувия
&quot;Правительство требует стать Нобелевскими лауреатами&quot; - как митинговали ученые
"Правительство требует стать Нобелевскими лауреатами" - как митинговали ученые
NASA показало первую победу в исследовании короны Солнца
NASA показало первую победу в исследовании короны Солнца
Сообщили, когда завершат строительство Мемориала жертв Голодомора
Сообщили, когда завершат строительство Мемориала жертв Голодомора
Состоялся первый фестиваль для родителей &quot;Smart Fest: Освіта&quot;
Состоялся первый фестиваль для родителей "Smart Fest: Освіта"
Видео
Все видео
Подходит для вашей страны - робот София рассказала о Гройсмане и Украине
Подходит для вашей страны - робот София рассказала о Гройсмане и Украине
Лучший в Украине - известно о новом учителе года
Лучший в Украине - известно о новом учителе года
Обязаны ли педагоги преподавать на украинском
Обязаны ли педагоги преподавать на украинском
Исследовали гендер и предрассудки: ученые год публиковали абсурдные статьи
Исследовали гендер и предрассудки: ученые год публиковали абсурдные статьи
Обирають Нобелівського лауреата з фізики (онлайн-відео)
Обирають Нобелівського лауреата з фізики (онлайн-відео)
Интервью
1/5
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 2772
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2529
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 828
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1449
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5499
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
11 октября 2018
Просмотров: 45
Андронів курник
Був на цьому тижні в мене невдашній день — не хотіла робитися робота, що вимагала придумування з голови. А там порожньо, хоч плач. Моя баба ...
четверг, 11 октября 2018 17:02

Молодые учителя будут год отрабатывать в школе

  Комментировать
Молодые учителя будут год отрабатывать в школе
Интернатуру введут в ближайшее время. Фото: Etcetera Media

В Украине введут интернатуру для учителей. Это прописали в Концепции педагогического образования.

"Молодой учитель должен год отработать в школе под руководством опытных наставников. Это поможет адаптироваться к работе в школе", - говорит министр образования и науки Лилия Гриневич.

Норму о педагогической интернатуре также должны прописать в различных нормативно-правовых актах.

"В университетах слабо готовят будущих учителей в практическом смысле, много теории. Выпускники педагогического вуза приходят в школу с очень приблизительным представлением о том, как работает учитель. Не знают, как зайти в класс, работать с учениками, вести журнал. Той практики при обучение очень мало. Студенты смотрят, как работает учитель, проводят несколько уроков и все. Законодательно введут, что интерн в год приходить в школу и это будет его будущим местом работы. Он будет помогать учителю набираться опыта. Подобно работают интерны в больнице. Фактически педагогический интерн - это ассистент учителя ", - рассказывает Gazeta.ua директор столичной школы №148 имени Ивана Багряного Сергей Горбачев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обязаны ли педагоги преподавать на украинском

Чтобы ввести дополнительные ставки педагогических интернов, нужны деньги.

"Ежегодно педагогический состав обновляется 18 тыс. учителей. Это дополнительные 2 миллиарда гривен в год. Эти деньги нужно заложить в бюджет", - говорит Горбачев.

На сегодня средняя зарплата учителя составляет 7500 грн., а средняя по Украине составляет 8977 грн. Согласно закону "Об образовании" зарплата учителя низкой квалификационной категории должна составлять минимум 3 минимальные зарплаты. Это около 11 тыс. грн на сегодня.

Автор: Елена КАПНИК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
В школах не переоборудовали классы
В школах не переоборудовали классы Просмотров: 63
ВНО-2019: что нового подготовили выпускникам
ВНО-2019: что нового подготовили выпускникам Просмотров: 891
Украинские школьники получат "звездные азбуки"
Украинские школьники получат "звездные азбуки" Просмотров: 207
Сообщили, на сколько поднимут зарплату учителям
Сообщили, на сколько поднимут зарплату учителям Просмотров: 2385
Сейчас вы читаете новость «Молодые учителя будут год отрабатывать в школе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
октября

В Прозрачных офисах начали устраивать свадьбы

Похорон первого украинского авиатора в Петербурге перерос в манифестацию

Это было трудно - космонавты побили рекорд

Самое читаемое
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
41
 2 Просмотров: 248374
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
46
 1 Просмотров: 247403
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
41
 Просмотров: 158010
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
21
 Просмотров: 111614
Похудевшая Ким Кардашьян без белья подчеркнула пышные формы
Похудевшая Ким Кардашьян без белья подчеркнула пышные формы
22
 2 Просмотров: 43389
Наука+Образование
Подходит для вашей страны - робот София рассказала о Гройсмане и Украине
Подходит для вашей страны - робот София рассказала о Гройсмане и Украине
 Просмотров: 837
Когда уровень моря поднимется к рекордной отметке
Когда уровень моря поднимется к рекордной отметке Просмотров: 2205
Женщины или мужчины - сказали, кто более зависим от секса
Женщины или мужчины - сказали, кто более зависим от секса Просмотров: 7650
У людей вскипали мозги и взрывались головы: как умирали жертвы Везувия
У людей вскипали мозги и взрывались головы: как умирали жертвы Везувия
7
 Просмотров: 1449
Назвали самые странные планеты Вселенной
Назвали самые странные планеты Вселенной
5
 Просмотров: 3303
Больше всего комментируют
11
Ницой поскандалила с ведущей в прямом эфире
8
Правительство пообещало киевлянам горячую воду
6
В России во время запуска ракеты произошла авария - на борту были люди
3
"Говорить можно только завтра" - УПЦ КП отрицает новость о предоставлении Украине томоса
3
Московских пропагандистов заглушили гимном: Украина празднует победу в ПАСЕ
Голосов: 2929
Голосование Стоит ли с детьми учить уроки?
  • Ни в коем случае не надо
  • Всегда нужно
  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua