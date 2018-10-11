Молодые учителя будут год отрабатывать в школе

Интернатуру введут в ближайшее время. Фото: Etcetera Media

В Украине введут интернатуру для учителей. Это прописали в Концепции педагогического образования.

"Молодой учитель должен год отработать в школе под руководством опытных наставников. Это поможет адаптироваться к работе в школе", - говорит министр образования и науки Лилия Гриневич.

Норму о педагогической интернатуре также должны прописать в различных нормативно-правовых актах.

"В университетах слабо готовят будущих учителей в практическом смысле, много теории. Выпускники педагогического вуза приходят в школу с очень приблизительным представлением о том, как работает учитель. Не знают, как зайти в класс, работать с учениками, вести журнал. Той практики при обучение очень мало. Студенты смотрят, как работает учитель, проводят несколько уроков и все. Законодательно введут, что интерн в год приходить в школу и это будет его будущим местом работы. Он будет помогать учителю набираться опыта. Подобно работают интерны в больнице. Фактически педагогический интерн - это ассистент учителя ", - рассказывает Gazeta.ua директор столичной школы №148 имени Ивана Багряного Сергей Горбачев.

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Чтобы ввести дополнительные ставки педагогических интернов, нужны деньги.

"Ежегодно педагогический состав обновляется 18 тыс. учителей. Это дополнительные 2 миллиарда гривен в год. Эти деньги нужно заложить в бюджет", - говорит Горбачев.

На сегодня средняя зарплата учителя составляет 7500 грн., а средняя по Украине составляет 8977 грн. Согласно закону "Об образовании" зарплата учителя низкой квалификационной категории должна составлять минимум 3 минимальные зарплаты. Это около 11 тыс. грн на сегодня.