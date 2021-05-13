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четверг, 13 мая 2021 21:21

Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
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Ежегодно Марк Цукерберг богател на +9 миллиардов долларов
Фото: Дмитро Скаженик
Козы Марка Цукерберга. Он давно интересуется животноводством
Марк Цукерберг иногда стремится казаться выше, чем есть на самом деле
Марк Цукерберг помазал лицо кремом
Марк Цукерберг

Сегодня основателю популярной социальной сети в мире Facebook Марку Цукербергу исполнилось 37 лет.

Он - один из самых богатых людей в мире. Чистый капитал Марка Цукерберга на 2021 год составляет 117,8 млрд. долларов. Ежегодно с 2012-го Цукерберг добавляйте к собственному капиталу в среднем 9 млрд. долларов. Доход за первый квартал в этом году по сравнению с прошлым годом, вырос на 48%.

Автор: Дмитро Скаженик
  Ежегодно Марк Цукерберг богател на +9 миллиардов долларов
Ежегодно Марк Цукерберг богател на +9 миллиардов долларов

Большая доля дохода компании Facebook поступает с рекламы от крупных компаний, таких как: Coca-Cola, Pepsi, Honda Motor, Verizon, Adidas, Unilever и Lego.

Ежегодно с 2012-го Цукерберг добавляйте к собственному капиталу в среднем 9 млрд. долларов

Цукерберг не останавливается, работает над созданием дополнительных функций у Facebook, одна из которых - по Live Audio Rooms. Это приложение позволит пользователям общаться онлайн, а также увеличивать свой доход. Пользователи могут взимать плату с других за доступ к своим аудио-комнатам Live через одну покупку или подписку. Еще один продукт, над которым работает команда Цукерберга - Soundbites. Он позволит пользователям просматривать короткие видеоклипы в ленте новостей. Функции будут доступны уже летом этого года.

Автор: Facebook
  Козы Марка Цукерберга. Он давно интересуется животноводством
Козы Марка Цукерберга. Он давно интересуется животноводством

Цукерберг неоднократно становился главным героем шуток и скандалов.

Всемирно известная фотография Цукерберга, которую сделали на Гавайях во время катания на серфинге, стала мемом. На ней видно, что миллиардер намазал свое лицо солнцезащитным кремом так, что стал похож на актера немого кино или персонажем американской киноленты.

Автор: Facebook
  Марк Цукерберг помазал лицо кремом
Марк Цукерберг помазал лицо кремом

Другие фото, сделанные фотошпионами, стали источником насмешек по инопланетного происхождения богача.

2018 году Facebook обвинили в похищении данных пользователей. Скандал привел к тому, что Цукербергу пришлось 5 часов оправдываться в сенате. Это привело к падению стоимости Facebook на 20%.

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Недавно Марк Цукерберг опубликовал в сети фото своих коз по прозвищу Биткойн и Макс. Это фото набрало более чем в два раза больше реакций, чем снимок его дочерей - 1,3 млн.

Цукерберг основал Facebook во время учебы в Гарварде в 2004 году, когда ему было 19 лет.
Он бросил учебу во время второго курса.

Автор: Євгения Звольская
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