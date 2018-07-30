Международный день дружбы: интересные пословицы и поговорки

30 июля отмечается Всемирный день дружбы. Официально праздник утвердили на шестьдесят пятой сессии Генассамблеи ООН в 2011 году.

Впрочем День дружбы празднуют раньше. Идея возникла в 1958-м в Парагвае. Она принадлежит доктору Артемио Брачио. Празднование запропоновав во время ужина с друзьями в Пуэрто Пинаска.

Международный День Дружбы считается праздником мира, любви, отсутствия границ между национальностями, религиями и политическими интересами.

Автор: dumazahrada.cz

Gazeta.ua собрала самые интересные присливьия и поговорки о дружбе.

Гору руйнує вітер, людську дружбу - слово.

Дружба як скло: розіб'єш - не складеш.

Дружба не гриб, в лісі не знайдеш.

Дружба від недружби близько живе

Дружне стадо і вовків не боїться.

Жити в дружбі можна, коли вона не хибна.

З дурнем дружити – свій розум тратити

Річ краще нова, а дружба — стара.

Дружний табун і вовків не боїться

Міцну дружбу і вогонь не спалить.

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Яку дружбу заведеш, таке й життя проведеш.

З добрим дружись, а лихого стережись.

9 июня мир отмечает день друзей. Это праздник зародился в США 1935 года, когда американский Конгресс назначил первое воскресенье августа национальным днем дружбы. Уже позже неофициальной датой международного дня дружбы стало 9 июня.