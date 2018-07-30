Международный день дружбы: интересные пословицы и поговорки

30 июля отмечается Всемирный день дружбы. Официально праздник утвердили на шестьдесят пятой сессии Генассамблеи ООН в 2011 году.
Впрочем День дружбы празднуют раньше. Идея возникла в 1958-м в Парагвае. Она принадлежит доктору Артемио Брачио. Празднование запропоновав во время ужина с друзьями в Пуэрто Пинаска.
Международный День Дружбы считается праздником мира, любви, отсутствия границ между национальностями, религиями и политическими интересами.
Gazeta.ua собрала самые интересные присливьия и поговорки о дружбе.
Гору руйнує вітер, людську дружбу - слово.
Дружба як скло: розіб'єш - не складеш.
Дружба не гриб, в лісі не знайдеш.
Дружба від недружби близько живе
Дружне стадо і вовків не боїться.
Жити в дружбі можна, коли вона не хибна.
З дурнем дружити – свій розум тратити
Річ краще нова, а дружба — стара.
Дружний табун і вовків не боїться
Міцну дружбу і вогонь не спалить.
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Яку дружбу заведеш, таке й життя проведеш.
З добрим дружись, а лихого стережись.
9 июня мир отмечает день друзей. Это праздник зародился в США 1935 года, когда американский Конгресс назначил первое воскресенье августа национальным днем дружбы. Уже позже неофициальной датой международного дня дружбы стало 9 июня.
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