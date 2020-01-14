Космический зонд совершил первую в истории мягкую посадку

Фото: David Monniaux

14 января 2005 года космический зонд "Гюйгенс" совершил удачную посадку на поверхность Титана.

Зонд запустили 15 октября 1997 года в паре с космическим аппаратом "Кассини". Более чем через семь лет – 25 декабря 2004 года – он отделился от своего носителя и самостоятельно двигался к Титану. За 21 день он совершил первую в истории мягкую посадку, сделанную во Внешний Солнечной системе. Она получила название "Ксанаду".

Через атмосферу Титана зонд спускался на парашютах со скоростью 16 км/ч. Это заняло у него 2 часа 27 мин. 50 с. Столкновение аппарата с поверхностью спутника привело к тому, что один из сенсоров устройства выключился. Однако через несколько минут он снова возобновил свою работу.

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"Гюйгенс" не отправлял информацию непосредственно на Землю. Его цель была передавать все данные на "Кассини", который в дальнейшем пересылал их на нашу планету. В общем ученые получили более 500 МБ информации, в том числе около 350 изображений. Всего на Землю должно было поступить 700 фотографий. Однако из-за сбоя в компьютерной программе половина фото была утрачена.

Зонд "Гюйгенс" создало Европейское космическое агентство и назвало его в честь голландского астронома 17 века Христиана Гюйгенса.