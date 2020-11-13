Космический корабль спасли от катастрофы с помощью выключателя

Космический корабль спасли Фото:glavnoe

Через несколько месяцев после успешной миссии космического корабля "Аполлон-11", которая впервые в истории человечества доставила людей на Луну, агентство НАСА решили отправить еще один космический корабль. Этот запуск едва не закончился трагедией.

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства хотели осуществить миссию "Аполлон-12" более масштабно, чем запуск "Аполлон-11". Перед командиром космического корабля Питом Конрадом поставлена ​​задача - осуществить посадку так, чтобы астронавты могли дойти до автоматического космического аппарата "Сервейер-3" пешком. Кстати, его установили на Луне Еще в апреле 1967 года.

14 ноября 1969 на мысе Канаверал, Флорида пилот командного модуля Ричард Гордон и Чарльз Конрада и Алан Бин погрузились в 111-метровую ракету-носитель "Сатурн-5". В центре управления полетом в Хьюстоне, штат Техас запуском впервые руководил Джерри Гриффин

Чтобы увидеть запуск космического корабля "Аполлон-12", приехал президент США Ричард Никсон. Над космодромом небо затянулось громовыми тучами, но запуск решили не откладывать. В 11:22 огромная белая ракета медленно начала подниматься в небо и исчезла среди густых облаков. Но через 36 секунд помощник увидел яркую вспышку в небе. Энергосистема, питала капсулу с астронавтами, отключилась, индикаторы аварийной панели загорелись. Через несколько секунд в капсуле отключилась система навигации - как и практически все электросистемы космического корабля.

"Ох, ребята, мы потеряли координаты, - доложил Чарльз Конрада в центр управления полетом. - У нас здесь выключился все, что могло выключиться".

В Хьюстоне, штат Техас, понимали, что космический корабль и экипаж в опасности. Никто не мог понять, что произошло. Как оказалось впоследствии, в ракету попали две атмосферные молнии.

"Мы сами этого не подозревая, сгенерировали молнии, - говорит разработчик" Аполлон 12 ", - говорит Джерри Гриффин, он впервые руководил запуском, - Причиной стала ионизация высокой температуры от выхлопа ракеты-носителя" Сатурн-5 ". В результате она превратилась в гигантский токопроводящий стержень, который соединил заряженные электричеством облака с поверхностью земли.

Несмотря на аварийную ситуацию в капсуле астронавтов, ракета-носитель продолжала полет по заданной траектории. Дело в том, что навигационный компьютер ракеты не пострадал от двойного удара молнии. Сначала инженеры хотели завершить миссию, но они продолжили следить за полетом на экране - все шло по плану.

Главная проблема, как вернуть телеметрию, выведенную из строя скачком напряжения, в нормальное состояние?

В центр управления позвонил 25-летний инженер НАСА Джон Аарон с Оклахому, ему тогда было 25 лет. Он посоветовал сменить SCE на Aux, но никто не понял. К счастью, Алан Бин знал о существовании такого переключателя - он был прямо перед ним. SCE расшифровывалось как Signal Conditioning Equipment, система, которая обрабатывала данные сенсоров корабля и передавала их на Землю. Капсула начала оживать. Экипаж перезагрузил электрические системы - все вздохнули с облегчением.

"Мы вывели корабль на орбиту, все наладили, проверили все, что могли, - говорит Чарльз Конрада. - Все вроде в порядке. Полетели к Луне".

19 ноября они приземлились на поверхности Луны в районе Моря Дождей, в нескольких метрах от автоматического космического аппарата "Сервейер-3".

А через 5:00 астронавты Чарльз Конрада и Алан Бин стали третьим и четвертым человеком, ступившим на поверхность спутника Земли. На Месяце они находились 32 часа, за это время смогли осуществить 2 прогулки.

После сенсационного успеха миссии "Аполлона-11" в НАСА боялись, что американское общество потеряет интерес к прогулкам по Луне. Поэтому в НАСА надеялись, что первое цветное телеизображения поверхности Луны привлечет внимание зрителей.

Американские телеканалы "Си-би-эс" и "Эн-би-си" вели прямую трансляцию полета.

Видеокамера была зажата внутри отсека, и когда космонавты приземлились на поверхность луны и открыли дверь, телезрители увидели цветное, но размытое изображение. Впоследствии включили еще одну камеру. Она была размером с коробку для обуви, ее установили на треногу. Теперь зрители могли увидеть прогулку по Луне.

Но, когда настраивали камеру, случайно повернул ее к Солнцу. Большая часть картинки потемнела.

К счастью, у телекомпаний был план "Б". Например, "Си-би-эс" продолжала передавать в эфир голоса астронавтов, но переключила изображение на студию, где два актеры, одетые в скафандры, изображали прогулку по Луне.

Между тем "Эн-би-си" заранее попросили кукольника Била Берда сделать марионеток-астронавтов. Он руководил куклами, которые передвигались по созданному в студии месячным ландшафта.

24 ноября "Аполлон-12" вернулся на Землю, а состояние космонавтов было удовлетворительным.

С точки зрения науки и технологии миссия "Аполлона-12" почти безупречна. Точно приземления и две месячные прогулки, сотни экспериментов на поверхности спутника Земли. Астронавты оставили на Луне приборы, посылать на Землю данные в течение десяти лет.

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