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четверг, 11 ноября 2021 09:10

Когда пройдет Black Friday в 2021 году в Украине (PR)

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  У Black Friday нет привязки к конкретной дате
У Black Friday нет привязки к конкретной дате

Традиционно Черная пятница проходит в последнюю пятницу ноября. Большая распродажа добралась к нам из США, где открывает окно предрождественских скидок и устраивается сразу после главного праздника страны – Дня благодарения.

У Black Friday нет привязки к конкретной дате именно из-за того, что магазины устраивали распродажу на следующий день после праздника.

На какое число выпадает Черная пятница 2021

В этом году распродажа пройдет 26 ноября. Кстати, ехать ночью в любимый ТЦ на этот раз не придется. Из-за карантинных ограничений и потенциально полного локдауна по всей стране, акция будет сосредоточена в онлайне.

Вы сможете сделать покупки в интернет-магазинах.

Рекомендуем заказывать товары на официальных сайтах или через сертифицированных реселлеров брендов. Так, оригинальную технику и электронику можно заказать на Foxtrot.ua c безопасной доставкой в 28 тысяч населенных пунктов страны.

Как долго будет длиться Black Friday

Распродажа повышает продажи в магазинах в среднем на 410%. Учитывая высокую маржинальность акции, большинство ритейлеров давно отошли от традиционного формата однодневной акции.

В некоторых магазинах скидки на Черную пятницу начнут действовать уже в понедельник – с 22 ноября. К примеру, в Фокстрот недельный ценопад ожидается с 22 по 29 число включительно.

Второй по популярности формат – Sales Weekend. До 60% интернет-магазинов, запланировали Black Friday 2021 на 26-28 ноября. Удобный формат, благодаря достаточному количеству времени на шопинг. Стоять в очередях в этом году не придется, но даже онлайн-покупки отнимают много времени.

Как часто проводится Черная пятница

Марафон скидок устраивают раз в году – стоит подготовиться и не упускать из вида интересующие товары. Обратите внимание: несмотря на большую длительность акции, пиковый ценопад ожидается 26 ноября. Магазины часто дают скидки по нарастающей, увеличивая размер от 10-20% в понедельник 22 ноября до 60-70% в пятницу 26 числа.

Чтобы оставаться в курсе изменения цен, подписывайтесь на e-mail рассылку интересующих магазинов и брендов, следите за ними в социальных сетях и через мобильные приложения. Это также даст возможность получить дополнительные бонусы во время Black Friday 2021. Например, сопутствующий товар в подарок или бесплатную адресную доставку.

Как не упустить нужные товары по скидке

Пара простых рекомендаций для тех, кто планирует шопинг:

• составьте список потенциально интересных магазинов;
• найдите информацию об акции на официальных страничках – даты проведения, условия распродажи, дополнительные предложения и т.д;
• добавьте магазины с лучшими предложениями в закладки – выбирайте ритейлеров, предлагающих максимальные скидки и интересные дополнения к ним;
• обязательно "отправляйтесь" на шопинг в 00:00 22 числа, ведь именно в это время по всей стране стартует распродажа бытовой техники и гаджетов.

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Дата
11
ноября

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