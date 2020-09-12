Кампания McDonald's открыла уникальный ресторан

Площадь нового ресторана - 745 кв.м. фото WDWMAGIC

Компания McDonald's открыла в американской Флориде уникальный ресторан. Он вообще не потребляет электричества, зато черпает энергию из возобновляемых источников.

Над проектом здания работали в архитектурном бюро Ross Barney Architects из Чикаго, сообщает designboom.

Ресторан площадью 745 квадратных метров имеет крышу V-образной формы. Он покрыт солнечными панелями, которые, по предварительным расчетам, смогут генерировать 704700 кВт · ч ежегодно. В здание также интегрированные фотоэлектрические стеклянные панели.

На внешних стенах ресторана, а это - 158 квадратных метров, высажены растения. Они нужны для того, чтобы очищать воздух и удерживать воду. Кроме этого, фонари на парковке работают благодаря солнечной энергии.

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120 лет назад впервые продали знаменитый бутерброд - гамбургер. 27 июля 1900 года американец Луи Лессинг, предки которого происходили из немецкого города Гамбург, положил бифштекс между двумя половинками круглой булочки. Добавил соус и лист салата. С тех пор такой рецепт гамбургера считают традиционным.