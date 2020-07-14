Популярный бутерброд празднует 120-й день рождения

120 лет назад впервые продали знаменитый бутерброд - гамбургер. 27 июля 1900 года американец Луи Лессинг, предки которого происходили из немецкого города Гамбург, положил бифштекс между двумя половинками круглой булочки. Добавил соус и лист салата. С тех пор такой рецепт гамбургера считают традиционным.

Автор: unsplash.com Сегодня заведения предлагают не только классические гамбургеры. Часто экспериментируют с ингредиентами, придумывают интересные названия.

Правда, тогда большей популярностью пользовались хот-доги, жареные цыплята и пицца. Только в 1930-м - после открытия сети закусочных White Castle Hamburger - американцы массово начали покупать гамбургеры как основное блюдо. Позже его ввела в меню сеть кафе Wimpy Grills. Особенностью гамбургеров стала низкая цена и технология потокового приготовления. На обслуживание одного клиента тратили не более минуты.

Успешный бизнес по продаже гамбургеров удалось развернуть в 1948-м в калифорнийском городе Сан-Бернардино. Братья Макдональд и Рей Крок, изобретатель машины для смешивания молочных коктейлей, открыли первый McDonald's. Впоследствии сеть ресторанов быстрого питания разрослась по всему миру. А гамбургеры появились в меню кафе и дорогих ресторанов.

Автор: unsplash.com Сегодня заведения предлагают не только классические гамбургеры. Часто экспериментируют с ингредиентами, придумывают интересные названия.

Сегодня заведения предлагают не только классические гамбургеры. Часто экспериментируют с ингредиентами, придумывают интересные названия. Например, украинская сеть Kraft Burger предлагает бургер "Бонапарт" с котлетой, французским сырным соусом и миксом салата. За него надо отдать 174 грн. Столько же стоит бургер "Галлюциноген" с грибами. За 172 грн можно приобрести бургер "Обама". За 159 грн - "Трамп". Бургер "Майкл Джордан" с 4 котлетами самый дорогой - 349 грн. Вегетарианский продают по 145 грн. Цены ниже в "кафе на колесах", которые в основном расположены в парках, скверах. Стандартный гамбургер предлагают от 80 грн.

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Поклонники домашней кухни могут приготовить гамбургеры самостоятельно. В супермаркетах за набор из 4 булочек надо отдать около 13 грн. За 500 г свиного фарша - 50 грн, говяжьего - примерно 80 грн. Упаковка сыра для гамбургеров стоит в пределах 40 грн. По желанию можно добавлять листья салата, помидоры, огурцы. В разгар сезона салатные овощи продают от 20 грн/кг.

Самый дорогой гамбургер стоимостью $777 продают в Лас-Вегасе. Готовят его из элитной мраморной говядины кобе, лобстеров, сыра бри, прошутто и карамелизированного лука. Самый большой гамбургер могут приготовить в одной из закусочных Пенсильвании. Его вес - 7 кг, а стоит $30.