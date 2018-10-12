Какой должна быть современная школа

Пауль Пшеничка преподает физику 48 лет. Фото: 5 канал

За 48 лет моего учительства дети не изменились. Они так же хотят играть и не очень хотят учиться, говорит Gazeta.ua учитель физики и астрономии из Черновцов Пауль Пшеничка. В прошлом году стал победителем национальной премии Global Teacher Prize Ukraine.

"Если в школе есть хотя бы один любимый предмет, учитель, которого ребенок уважает и хочет брать пример, это обеспечит ей успешность в дальнейшем. Физику нельзя выкладывать догматически. Формулы надо объяснять, как китайские иероглифы. Когда объяснишь, что она означает, как работает, зачем нужна, дети будут учиться с удовольствием", - продолжает.

Оценки в школе нужны. Отменять их нельзя, убежден учитель.

"Если отменить оценки - начнется беспорядок. Оценка стимулирует учеников к дисциплине и ответственности. Не жадный на оценки. Двенадцать ставлю тем, кто упорно работает. Двойки ставлю заслуженно, когда ученик пришел не подготовленным на урок", - говорит Пшеничка.

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Хорошая школа - это когда учителя уважают детей, а дети уважают учителей, убежден специалист.

"Школа существует для того, чтобы ребенок научился делать даже то, что ей не очень хочется. Школа - это организация, которая обеспечивает существование государства. Нет образования - нет государства", - констатирует Пауль Пшеничка.

В прошлом году Пауль Пшеничка получил национальную премию Global Teacher Prize Ukraine. Стал украинским "Нобелем". В этом году накануне выступил в Верховной Раде. Пшеничка - первый учитель, который выступал за трибуной парламента.