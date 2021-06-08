Какие новинки подготовила Apple в новых операционных системах

Все новые функции Apple станут доступными и на других операционных системах. Фото: Reuters

Американская компания Apple презентовала обновление операционных систем iOS и macOS.

Обновление ждет также операционные системы Apple Watch и iPad, сообщает пресс-служба компании.

"Конфиденциальность занимает центральное место в нашей работе. Каждый год мы настаиваем на разработке новых технологий, которые помогут пользователям больше контролировать свои данные и принимать взвешенные решения относительно того, с кем они будут ими делиться. В этом году обновления включают инновационные функции, которые предоставляют пользователям более глубокую информацию и более подробный контроль", - заявил старший вице-президент Apple по программной инженерии Крейг Федериджи.

Для смартфонов Apple презентовала обновление операционной системы iOS 15. Значительное внимание уделили приложении FaceTime. Теперь звук в приложении будет чище. Ввели возможность подключаться к звонку с любых устройств, даже с компьютера. И для этого не обязательно иметь технику от Apple.

Появилась также новая возможность - SharePlay, с помощью которой пользователи смогут вместе смотреть видео, слушать музыку или делиться скриншотами. Теперь на различных девайсах от Apple можно вместе просматривать Twitch, TikTok, Disney+ и другие стриминговые сервисы.

Все новые функции Apple, кроме iOS станут доступными и на других операционных систем macOs и iPadOS. На новом macOS появится функция Universal Control, которая обеспечит универсальную работу клавиатуры и мышки. Можно будет одновременно перемещать курсор и вводить текст на экранах Mac, iPad или ноутбуках Apple.

Для iPhone обновили систему уведомлений. Они автоматически будут группироваться по приоритетам. Обновятся также приложения iMessage, Wallet, "Погода" и "Карты".

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20 апреля корпорация Apple провела первую презентацию в 2021 году. Компания анонсировала выход ряда новых продуктов и презентовала новый цвет iPhone - фиолетовый. Для iPhone 12 и iPhone 12 mini также доступна новая цветовая гамма. Ожидаемой новинкой стал Bluetooth-маячок для отслеживания местонахождения вещей AirTag.