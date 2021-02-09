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Как воспитать инициативность детей

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Как воспитать инициативность детей
Как воспитать инициативность детей фото: osvitanova.com.ua

Зависимость детей от гаджетов и интернета - это одна из самых распространенных проблем современности. Часто родители не могут распознать жизненные и психологические проблемы детей. Именно это приводит к более весомым проблемам во взрослом возрасте. Речь идет о неопределенности и безынициативности.

"Сейчас существует большая проблема. Речь идет о родителях, у которых дети в возрасте 20 лет ничего не хотят делать и не знают, чего хотят от жизни. Это является результатом того, что родители слишком наполнили их жизни в детском возрасте и теперь у них просто нет ресурса, куда расти. Дети уже не знают, чем себя развлечь, а у человека всегда должен быть потенциал для развития", - говорит Gazeta.ua кандидат психологических наук, старший научный сотрудник Института социальной и политической психологии АПН Украины Ирина Губеладзе.

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Эксперт считает, что для того, чтобы избежать проблем во взрослом возрасте, нужно заботиться об этом с детства и работать над инициативностью детей.

"Надо, чтобы ребенок умел искать задачи для себя. Многие дети зависимы от соцсетей. Если вы забираете гаджет, то первые 10 минут ребенок ходит и плачет, потому что не знает, что делать. Если вы этот период выдержите и не вернете гаджет, то ребенок сам начнет искать себе задачу", - добавляет Ирина Губеладзе.

Большинство детей находятся под влиянием стресса, поскольку усиливается психическая деятельность ребенка в связи с необходимостью усвоения и переработки большого объема информации. Возникает перенапряжение физиологических систем организма под воздействием эмоциональных факторов. В небольших количествах стресс может быть "положительный". Но чрезмерный стресс - "токсический" и может повлиять на поведение ребенка, его работоспособность, здоровье, взаимоотношения с окружающими и в семье.

Автор: Алёна Лищук
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