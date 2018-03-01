Как на ребенка влияет общение с котами

Заводить кота следует тогда, когда ребенку исполнилось три года. Фото: GoGetNews

Сегодня, в первый день весны, традиционно отмечают Всемирный день кошек. Эти животные очень умные. Они любят ласку и заботу, а еще - очень привязываются к своим хозяевам.

Коты ассоциируются с домашним уютом и теплом. Они способствуют психологическому расслаблению и способны снять болевой синдром, говорят ученые. Четвероногий друг необходим детям. Уход за животным развивает у детей чуткость и внимательность.

"Заводить животное следует тогда, когда ребенку исполнилось три года. До этого возраста малыш требует повышенной санитарии в доме. Также ребенок, не осознавая, может тянуть кота за шерсть или хвост. Случайно может взять в рот корм для животного. Поэтому матери придется следить не только за ребенком, но и за животным. Это добавит взрослым проблем ", - говорит Gazeta.ua психолог Наталья Носаль.

Дети, выросшие рядом с кошками, добрые и отзывчивые. Животное становится лучшим другом ребенка, говорят специалисты.

"Домашний любимец развивает у детей ответственность и заботу. Животные помогут развить у малыша навыки самостоятельности, ведь за четвероногим другом нужно убирать и кормить. Советую родителям, чтобы ребенок по возможности самостоятельно кормил кота, убирал его игрушки. Это дисциплинирует. С детства ребенок учиться думать не только о себе, но и о других", - советует психолог.

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Общаясь с животным, ребенок не будет чувствовать себя одиноким. С котом можно играть, говорить.

"Дети познают мир через прикосновения. Поглаживание животных снимает напряжение. Общение заряжает положительными эмоциями. Все домашние любимцы эстетически красивы. Они развивают у малыша чувство к прекрасному. Радость, которую ребенок получает при общении с котом, и постоянное энергетическое взаимодействие с животным принесет малышу огромную пользу", - говорит Наталья Носаль.

Каждой матери знакомо чувство, когда ее малыш не хочет делиться с другими детьми сладостями или игрушкой. Родителям становится стыдно, мол, ребенок растет жадным. Это не всегда так. Для детей характерно поведение, когда им сложно оставить что-то яркое или вкусное.