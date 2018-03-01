Как на ребенка влияет общение с котами

 
Ексклюзивы
1/5
"Зарплата от 50 тысяч. Но люди не верят, что это по-настоящему" - замминистра
"Зарплата от 50 тысяч. Но люди не верят, что это по-настоящему" - замминистра
Просмотров: 117
Детская опера, балет, 3-D шоу: чем удивят на операфест
Детская опера, балет, 3-D шоу: чем удивят на операфест
Просмотров: 54
Замминистра рассказал, как депутатов убеждали поддержать медреформу
Замминистра рассказал, как депутатов убеждали поддержать медреформу
Просмотров: 999
Гостиный двор вернули государству
Гостиный двор вернули государству
Просмотров: 612
"Кремлевский доклад" США убивает логику санкционной игры
"Кремлевский доклад" США убивает логику санкционной игры
3 Просмотров: 720
Обещанного три года ждут: когда украинцы получат субсидию живыми деньгами
Обещанного три года ждут: когда украинцы получат субсидию живыми деньгами
1 Просмотров: 2547
Назвали вероятного премьера после переизбрания Рады
Назвали вероятного премьера после переизбрания Рады
Просмотров: 4176
Гройсман может создать партию
Гройсман может создать партию
Просмотров: 585
"Выбили из села поляков" - воссоздали Вовчухивскую наступательную операцию УГА 1919 года
"Выбили из села поляков" - воссоздали Вовчухивскую наступательную операцию УГА 1919 года
1 Просмотров: 2925
Вакарчук может не пойти на выборы при одном условии
Вакарчук может не пойти на выборы при одном условии
2 Просмотров: 11367
Фото
Все фото
10
31
9
5
10
10 стихотворений о весне и любви
10 стихотворений о весне и любви
Отреставрированный за полмиллиона гривен скелет мамонта покажут на выставке про ледниковый период
Отреставрированный за полмиллиона гривен скелет мамонта покажут на выставке про ледниковый период
&quot;Кто не любит одиночества - тот не любит свободы&quot;: 9 высказываний Артура Шопенгауэра
"Кто не любит одиночества - тот не любит свободы": 9 высказываний Артура Шопенгауэра
На снимках показали, как выглядит любовь в космосе
На снимках показали, как выглядит любовь в космосе
10 интимных стихотворений ко Дню влюбленных
10 интимных стихотворений ко Дню влюбленных
Видео
Все видео
Вокруг Земли на снимках Google Earth обнаружили странную полосу
Вокруг Земли на снимках Google Earth обнаружили странную полосу
Сняли загадочное трехцветное полярное сияние
Сняли загадочное трехцветное полярное сияние
Илон Маск отправил в космос тестовые интернет-спутники
Илон Маск отправил в космос тестовые интернет-спутники
Мощная вспышка на Солнце спровоцировал магнитные бури
Мощная вспышка на Солнце спровоцировал магнитные бури
Создали уникальный дисплей-пластырь
Создали уникальный дисплей-пластырь
Интервью
1/5
Вопросы для украинцев решен: единственный государственный язык - украинский - Антипович
Вопросы для украинцев решен: единственный государственный язык - украинский - Антипович
4 Просмотров: 1764
"Платить в конвертах и давать взятки не буду" - хасид о жизни в Умани
"Платить в конвертах и давать взятки не буду" - хасид о жизни в Умани
2 Просмотров: 5301
Война стала для литературы и шансом, и риском - Олег Коцарев
Война стала для литературы и шансом, и риском - Олег Коцарев
1 Просмотров: 369
С началом войны открыли арсеналы - случился всплеск сопротивления работникам полиции - Князев
С началом войны открыли арсеналы - случился всплеск сопротивления работникам полиции - Князев
3 Просмотров: 5481
"Инвестор спрашивает, сколько зарплата? Говорю, 80 евро, и уточняю: в месяц" - Матис
"Инвестор спрашивает, сколько зарплата? Говорю, 80 евро, и уточняю: в месяц" - Матис
Просмотров: 4383
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
01 марта 2018
Просмотров: 90
Сусідство
Коли трохи поживеш у близькому сусідстві з різними істотами, не схожими на тебе, починаєш дивитися на світ їхніми очима. Хоч насправді — Бог їх ...
четверг, 01 марта 2018 17:25

Как на ребенка влияет общение с котами

  Комментировать
Как на ребенка влияет общение с котами
Заводить кота следует тогда, когда ребенку исполнилось три года. Фото: GoGetNews

Сегодня, в первый день весны, традиционно отмечают Всемирный день кошек. Эти животные очень умные. Они любят ласку и заботу, а еще - очень привязываются к своим хозяевам.

Коты ассоциируются с домашним уютом и теплом. Они способствуют психологическому расслаблению и способны снять болевой синдром, говорят ученые. Четвероногий друг необходим детям. Уход за животным развивает у детей чуткость и внимательность.

"Заводить животное следует тогда, когда ребенку исполнилось три года. До этого возраста малыш требует повышенной санитарии в доме. Также ребенок, не осознавая, может тянуть кота за шерсть или хвост. Случайно может взять в рот корм для животного. Поэтому матери придется следить не только за ребенком, но и за животным. Это добавит взрослым проблем ", - говорит Gazeta.ua психолог Наталья Носаль.

Дети, выросшие рядом с кошками, добрые и отзывчивые. Животное становится лучшим другом ребенка, говорят специалисты.

"Домашний любимец развивает у детей ответственность и заботу. Животные помогут развить у малыша навыки самостоятельности, ведь за четвероногим другом нужно убирать и кормить. Советую родителям, чтобы ребенок по возможности самостоятельно кормил кота, убирал его игрушки. Это дисциплинирует. С детства ребенок учиться думать не только о себе, но и о других", - советует психолог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как воспитывать медлительного ребенка - советы психолога

Общаясь с животным, ребенок не будет чувствовать себя одиноким. С котом можно играть, говорить.

"Дети познают мир через прикосновения. Поглаживание животных снимает напряжение. Общение заряжает положительными эмоциями. Все домашние любимцы эстетически красивы. Они развивают у малыша чувство к прекрасному. Радость, которую ребенок получает при общении с котом, и постоянное энергетическое взаимодействие с животным принесет малышу огромную пользу", - говорит Наталья Носаль.

Каждой матери знакомо чувство, когда ее малыш не хочет делиться с другими детьми сладостями или игрушкой. Родителям становится стыдно, мол, ребенок растет жадным. Это не всегда так. Для детей характерно поведение, когда им сложно оставить что-то яркое или вкусное.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Как приучить ребенка к порядку
Как приучить ребенка к порядку Просмотров: 441
Как реагировать, если ребенок употребляет нецензурные слова
Как реагировать, если ребенок употребляет нецензурные слова Просмотров: 324
Как реагировать на детские капризы
Как реагировать на детские капризы Просмотров: 216
5 советов, как выдавать ребенку карманные деньги
5 советов, как выдавать ребенку карманные деньги Просмотров: 270
Сейчас вы читаете новость «Как на ребенка влияет общение с котами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
марта

Василий Ломаченко уступил во второй раз

145 лет назад появилась первая печатная машинка: история создания

Всемирный день кошек: пословицы и поговорки о домашнем любимце

100 лет назад немецкие войска вступили в Киев - уникальные фото

"Как могут жить люди на этих мрачных, подозрительных трясинах" - Павел Тутковский описал волынские села

"Динамо-1985" сыграло первый матч

Путин дал разрешение на применение вооруженных сил РФ в Крыму

За гроб с телом Чарли Чаплина похитители просили 600 тысяч швейцарских франков

Самое читаемое
Актриса пародирует мировых звезд: подборка забавных фото
Актриса пародирует мировых звезд: подборка забавных фото
40
 1 Просмотров: 131160
Кейт Миддлтон весело провела время с харизматичной невестой принца Гарри
Кейт Миддлтон весело провела время с харизматичной невестой принца Гарри
28
 Просмотров: 99385
Модель plus-size Эшли Грэм потрясла голыми ягодицами во время откровенной фотосессии
Модель plus-size Эшли Грэм потрясла голыми ягодицами во время откровенной фотосессии
18
 Просмотров: 45235
Показали невероятные снимки девушек до и после макияжа
Показали невероятные снимки девушек до и после макияжа
20
 Просмотров: 43136
Одна из самых красивых австралиек дала фору Меган Фокс в прозрачном белье
Одна из самых красивых австралиек дала фору Меган Фокс в прозрачном белье
56
 Просмотров: 40084
Больше всего комментируют
10
Россия пожаловалась на Украину в Европейский Союз
10
Боевики изнасиловали и убили 14-летнюю девочку
4
В России испугались участи Хиросимы - Лавров обвинил США в подготовке к ядерному удару
4
Путин согласился на миротворцев на Донбассе
4
Порошенко обвинили в сексизме
Голосов: 1592
Голосование Стоит ли с детьми учить уроки?
  • Ни в коем случае не надо
  • Всегда нужно
  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
Просмотреть