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вторник, 26 февраля 2019 07:25

Как качество сна влияет на продолжительность жизни

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Как качество сна влияет на продолжительность жизни
Сон продлевает жизнь. Фото: ukranews.com

Самое оптимальное время для сна 21: 00-00: 00 ночи, рассказывает Gazeta.ua кандидат биологических наук Александр Скороход.

"С наступлением вечера в организме повышается уровень мелатонина. В 9 вечера он начинает расти и достигает своего пика в 12 ночи. Этот промежуток оптимальный для сна. Если сдвинуть эти природные процессы, то появляется бессонница, меняется метаболизм мелатонина. В организме повышается гормон стресса кортизон и уменьшается дофамин - гормон счастья", - рассказывает ученый.

В среднем ночью человеку нужно 6,5 - 7 часов сна. Дневной сон можно использовать, как дополнительную возможность отдохнуть.

"Ученые исследовали молекулярные механизмы биоритмов на уровне белковых молекул. Оказалось, что большая часть людей может легко адаптироваться как к ритмам жаворонков, так и к ритму сов. Здесь вопрос более профессиональной гигиены: как правильно организовать работу, чтобы эффективно работать", - объясняет ученый.

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Для увеличения продолжительности жизни важно высыпаться. Хроническое недосыпание провоцирует развитие различных болезней.

Депрессия и расстройства сна связаны между собой на уровне клеток мозга. В мозгу людей, имеющих депрессию, обнаружили связь и зоной, отвечающей за кратковременную память, и корой, которая участвует в формировании эмоций.

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