Как будут финансировать профтехобразование

Нужно решить проблему подготовки рабочих кадров. Фото: Профитех

Изменение системы финансирования профессионально-технического образования решит проблему подготовки кадров рабочих профессий.

Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время рабочего совещания с представителями правительства и бизнеса.

"Небольшая часть государственного финансирования приходится на обучение учащихся по профессиям общегосударственного значения. Далее вся тяжесть падает на органы местного самоуправления. Мы хотим добавить другие стимулы и источники финансирования, чтобы обеспечить доступ к качественному и современному профессиональному образованию, которого сегодня нуждается рынок труда. Должны усовершенствовать механизм финансирования учреждений профтехобразования и продумать привлечения различных источников для этого процесса", - рассказывает руководитель ведомства.

Минобразования подготовило 3 ключевые предложения финансирования учреждений профессионально-технического образования:

Отраслевой заказ: государственное или коммунальное предприятие финансирует подготовку рабочих, дальше работать над выполнением программы.

Межбюджетные трансферты: городской совет принимает решение о передаче средств из городского бюджета областному. Объем заказа будет определяться пропорционально количеству учащихся, зарегистрированных на территории города или областного центра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Победы и поражения: чем запомнилась вступительная кампания

Привлечение работодателей к образовательному процессу: 1) подготовка учащихся по дуальной форме обучения; 2) обучение за счет работодателя.

При финансировании подготовки специалистов бизнесом будущий работодатель может заключить соглашение с учеником и учебным заведением. Таким образом ученик бесплатно получать образование и получит рабочее место после окончания учебы, а работодатель - квалифицированного рабочего с гарантированным периодом работы.

58 875 поступающих на бакалавра и магистра медицинского, ветеринарного и фармацевтического направления получили рекомендации для зачисления на бюджет. Места распределили по алгоритму адресного размещения государственного и регионального заказа.