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среда, 01 августа 2018 10:49

Как бороться с чувством тревоги

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Тревожность - состояние внутреннего беспокойства. Оно приобретается в детстве.

"Тревожными могли быть родители. В раннем возрасте с человеком могло произойти что-то такое, что вселило ему уже во взрослой жизни страх", - пишет российский психолог Михаил Лабковский в Instagram.

Автор: boite
  Беспокойство и тревожность может быть симптомом серьезных психических недугов.
Беспокойство и тревожность может быть симптомом серьезных психических недугов.

Нужно найти источник тревожности, советует специалист.

"Все у вас в голове. Вы просто размещаете тревожность в различных аспектах своей жизни. Кто-то беспокоится за работу:" Проект горит! "," Клиент к нам больше не вернется! ", Начальник уволит!". Кто-то - из-за отношений "почему он не звонит?", "Как понять его слова?", "Почему он со мной сегодня не поздоровался?". Классика - переживать за детей, ведь детско-родительские отношения - эмоционально-насыщенные", - пишет специалист.

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Первый шаг к выздоровлению - понимание, что дело не в "страшной и ужасной жизни", а в психике. Это наполовину приблизит к избавлению от тревожности.

ВОЗ назвала видеоигры болезнью. Патологическое влечение к играм признали самостоятельным диагнозом. Его могут установить, когда нездоровое влечение к гаджетам имеют не менее года.

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Дата
01
августа

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