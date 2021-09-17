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пятница, 17 сентября 2021 07:30

Изменения климата серьезнее, чем думали - ООН бьет тревогу

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Изменения климата серьезнее, чем думали - ООН бьет тревогу
ООН обеспокоены масштабами изменения климата. Фото: pixabay.com

Изменение климата поражает планету все сильнее и раньше, чем ожидали. Попытки его замедлить не являются надлежащими.

Об этом свидетельствуют данные Организации Объединенных Наций, что наводят в отчете группы "Объединенные в науке 2021".

"Нарушение климата уже хуже, чем мы думали, и оно движется быстрее, чем предполагалось. Мы продолжаем уничтожать то, от чего зависим на Земле", - сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Согласно отчету, уровень моря поднялся на 20 см с 1900 до 2018 года, а средние глобальные температуры поднялись по меньшей мере на 1,06°С по сравнению с доиндустриальными уровнями. Это приводит к нынешним стихийным бедствиям, в частности лесным пожарам в Европе и Сибири, наводнениям в Германии и жарким волнам в США и Канаде.

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Исследователи предупредили, что сдерживания потепления не больше, чем на 1,5°С имеет решающее значение в предотвращении наихудших последствий изменения климата. Это потребует сокращения глобальных выбросов вдвое к 2030 году. Правительства не достигли этого.

В ближайшие десятилетия в мире может произойти климатическая катастрофа, вызванная глобальным потеплением. Последствия изменения климата ощутимы во всех частях планеты. К таким выводам пришла Межправительственная группа экспертов по изменению климата.

Причиной стремительного изменения климата являются чрезмерные выбросы парниковых газов в атмосферу. Если человечество сократит выбросы до уровня их природного поглощения по крайней мере до середины этого века, то температура поверхности Земли будет продолжать увеличиваться. Но к 2100 году останется на уровне 1-1,8 градуса, по сравнению с доиндустриальной эпохой.

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