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Исследователи подсчитали, сколько электроэнергии потребляет Bitcoin

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Исследователи подсчитали, сколько электроэнергии потребляет Bitcoin
В университете подсчитали, что энергия, которую забирает криптовалюта, равная той, что нужна для работы всех чайников в Великобритании за 27 лет. Фото: pixabay

Bitcoin нужно почти столько электроэнергии, сколько потребляет вся Украина.

Если бы криптовалюта была страной, то вошла бы в топ-30 мировых потребителей электричества, пишет BBC.

Ученые Кембриджского университета подсчитали, что Bitcoin потребляет около 121,36 ТВт * ч в год из-за майнинга. Исследователи считают, что пока курс криптовалюти не снизится, то такая тенденция будет продолжаться.

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$ 48 тыс. был курс криптовалюти на этой неделе. Это стимулирует майнеров еще больше.

В университете подсчитали, что энергия, которую забирает криптовалюта, равна той, что нужна для работы всех чайников в Великобритании за 27 лет.

Соучредитель monobank Олег Гороховский предоставил прогноз относительно подорожания биткоина и призвал украинцев вложиться в валюту. По его словам, криптовалюта вырастет выше $100 тыс.

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11
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