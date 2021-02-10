Банкир призывает украинцев покупать биткоин: валюта вырастет до $100 тыс.

Криптовалюта вырастет выше $100 тыс в этом или следующем году. Фото: unsplash.com

Соучредитель monobank Олег Гороховский предоставил прогноз относительно подорожания биткоина и призвал украинцев вложиться в валюту.

По его словам, криптовалюта вырастет выше $100 тыс., пишет Obozrevatel.

"Я разделяю оптимистичные прогнозы и верю в цену в более 100 тысяч долларов в этом или следующем году", - написал он в Facebook.

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На такие выводы его натолкнуло раскрытие информации Tesla об инвестировании $1,5 млрд в криптовалюту. К покупке биткоина банкир подталкивает и украинцев.

"У меня давно достаточно большой портфель биткоинов и я вам тоже рекомендую его купить", - резюмировал банкир.

Биткоин, который вчера установил рекорд и впервые подорожал до $43 тыс., продолжил рост. По состоянию на 9:00 9 февраля криптовалюта стоила $48 тыс.