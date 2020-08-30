Илон Маск готовит новый рекорд

2 космические миссии запустит в один день компания SpaceX. Фото: twitter.com/spacex

Сегодня, 30 августа, американская компания SpaceX планирует осуществить два космических запуска. Ракеты Falcon 9 поднимутся с пускового комплекса в Космическом центре Кеннеди во Флориде.

Запуск 12-й миссии Starlink состоится в 10:12 по времени Восточного побережья - 17:12 по Киеву. Ракета-носитель Falcon 9, первая ступень которой ранее использовался в июне, доставит на орбиту Земли 60 интернет-спутников системы Starlink, сообщает SpaceX.

Falcon 9 стартует с комплекса LC-39A Космического центра Кеннеди, а через 9 минут после запуска многоразовая часть ракеты-носителя приземлится на беспилотную платформу в Атлантическом океане.

После этого в 19:18 - в 2:18 31 августа по Киеву - SpaceX планирует запустить в космос еще одну ракету Falcon 9. Доставит на орбиту космический корабль SAOCOM 1B, а также аппараты GNOMES-1 и Tyvak-0172.

В компании Илона Маска отмечают, что эта миссия будет первым запуском SpaceX на полярную орбиту с Восточного побережья и первым полярным запуском из Флориды за последние десятилетия.

Falcon 9, задействованная в этом запуске, ранее трижды использовалась для космических полетов.

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