Женщина-астронавт ступит на поверхность Луны

Вчера во время видеоконференции глава NASA Джим Брайденстайн сообщил, что через несколько лет женщина-астронавт сможет ступить на поверхность Луны.
"Высадка на Луну к 2024 году астронавтов - женщин и мужчин - зависит от того, удастся ли нам вдохновить всех американцев на достижение этой цели", - заверил директор космического агентства США.
В рамках программы NASA по исследованию Луны Artemis (Артемида) астронавты полетят на Луну, чтобы научиться жить и работать там в течение длительного времени.
Брайденстайн акцентировал внимание на роли женщин в космических исследованиях и представил эмблему данной программы. Она выполнена в пурпурно-золотых тонах, что являются цветами движения за права женщин.
"Мы отдаем дань уважения тем женщинам-сотрудникам NASA, кто совершил полеты в космос, а также будущим исследовательницам", - резюмировал глава NASA.
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