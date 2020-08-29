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суббота, 29 августа 2020 23:32

Маск представил микрочип для мозга

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Маск представил микрочип для мозга
Маск показал свинью, в мозг которого имплантирован имплант размером с монету. Фото: flickr.com

Американский изобретатель и миллиардер Илон Маск представил микрочип для мозга Link, благодаря которому можно будет подключать мозг к компьютеру. Презентацию новинок компания провела в субботу, 29 августа.

"Чип Neuralink мог бы быть в моем мозгу прямо сейчас, и вы бы не догадались. За последний год мы значительно упростили наши системы: теперь они умещаются в чип, занимающий меньше места, чем монета, и его можно полностью скрыть при имплантации. Он полностью сольется с костью черепа и будет невидимым извне, работая целый день без подзарядки", - сказал Маск в рамках презентации биотехнологической компании Neuralink.

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Функциональность нейроинтерфейса тоже развили - теперь он может поддерживать даже музыку и работать с другими устройствами. Более того, через него можно управлять Tesla.

Кроме того, авторы новинок сделали его незаметным под волосами и не ощутимым для носителя.

Маск показал свинью, в мозг которого имплантирован имплант размером с монету (8 мм в диаметре).

"Это как Fitbit (фитнес-трекер, - ред.) У вас в черепе с маленькими проводами. Это здоровая и счастливая свинья с имплантом, что стоит уже два месяца и отлично работает", - сообщил предприниматель.

Однако его создание не обошлось без внутреннего конфликта в компании и неудачных экспериментов над животными. Накануне важной презентации Илона Маска пристыдил бывший работник.

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