Еще одна страна готовится к полету на Луну

В рамках миссии ОАЭ планируют отправить луноход "Рашид", который сейчас находится на стадии разработки. Фото: pixabay

Отправку беспилотной миссии на Луну анонсировали власти Объединенных Арабских Эмиратов.

Ее планируют осуществить в 2024 году, сообщает CNN.

"Мы имеем опыт работы с запуском космических кораблей на орбиту, но это будет первая миссия, которая предусматривает посадку на другой астрономический объект", - сказал Аднан Аль Раис, представитель космического центра им. Мухаммеда бин Рашида.

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В рамках миссии ОАЭ планируют отправить луноход "Рашид", который сейчас находится на стадии разработки. В следующем году запланировано его тестирования.

До сих пор на Луну отправляли свои миссии только три страны - США, Китай и Россия.

Надежду на то, что Китай поделится образцами породы с Луны, выразило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса. Если это произойдет, китайская программа станет полезной для всего международного сообщества.