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четверг, 11 февраля 2021 13:15

Чистит снег и поливает газон: создали нового "домашнего" робота

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Чистит снег и поливает газон: создали нового &quot;домашнего&quot; робота
Робот Yardroid взаимодействует с пользователем, так узнает больше об окружающей среде, в котором работает. Фото: pixabay

Робота со способностью убирать снег и косить траву создали в США.

Устройство весит 9 кг и может еще поливать газон, уничтожать сорняки и сдувать листья, сообщает Fox43.

"Цель робота - освободить людей от большинства рутинных домашних обязанностей, в частности кошения газона и расчистки дороги в снежную погоду", - сказал соучредитель и гендиректор компании Yardroid Дэн Любрич.

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Робот Yardroid взаимодействует с пользователем и так узнает больше об окружающей среде, в которой работает.

"Он как бы получает больше данных для улучшения работы алгоритмов на основе искусственного интеллекта. Таким образом он станет "умнее" и будет иметь больше данных для сравнения объектов, которые видит", - отметил Любрич.

Британские ученые создали робота-медузу для сканирования морского дна. Такое изобретение необходимо для исследования затонувших кораблей.

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