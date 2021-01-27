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среда, 27 января 2021 17:57

Ученые испытали робота-медузу

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Ученые испытали робота-медузу
Ученые испытали робота-медузу фото: News Desk

Британские ученые создали робота-медузу для сканирования морского дна. Такое изобретение необходимый для исследования затонувших кораблей. Об этом сообщает Express.

Над проектом изобретения работали ученые из университета Саутгемптона и Эдинбурга, что в Великобритании. Они разработали устройство за прототипом медузы Aurelia aurita, которая может быстро и эффективно плавать в океане.

Ученые Саутгемптонского университета имитировали технику медузы. Они сделали резиновую мембрану, которая охватывает 8 гибких ребер, напечатанных на 3D-принтере. Испытания робота-медузы показали, что он в 50 раз эффективнее небольшие аппараты с пропеллерами.

"Очарование такими организмами как медузы и кальмары растет. У них нет поддерживающей скелетной структуры, но это не мешает им прекрасно плавать", - говорит ученый Франческо Джорджо-Серче.

"Я был действительно удивлен результатами. Да, я был уверен, что дизайн сработает. Эффективность работа была намного больше, чем я ожидал ", - добавил его коллега Тьерри Бужард.

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Норвежские изобретатели создали уникального змеевидного робота, который способен находиться под водой на глубине до 500 м.

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