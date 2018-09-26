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суббота, 06 октября 2018 07:25

Чем опасны психические травмы

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Чем опасны психические травмы
Психическая травма - это реакция организма на событие, которое травмирует человека. Фото: psy-practice.com

Реакция организма на трагическое событие называется психическая травма.

Событие, которое травмирует, имеет чрезмерную нагрузку на все ресурсы организма. Вон необходимы, чтобы все пережить, пишет психолог и гешталь-терапевт Мария Долгих.

Причин травмы может быть немало. В частности, тяжелое собственно заболевания, болезнь близких или их смерть, аварии, акты насилия, сексуальные домогательства, войны, плен и тому подобное. Если у человека не хватает собственных ресурсов, чтобы пережить кризис, появляется психическая травма.

"Не выраженное, остановленное в теле и психике напряжение вытесняется в бессознательное, начинает жить и влиять на человека как психическая травма. В телесной метафоре - это воспаленный нарыв, покрываемые на поверхности коркой и разрушает ткани организма изнутри ", - пишет психолог.

Травмы бывают шоковые и хронические. Часто первые - это разовые случаи очень сильной и внезапной травматизации и переживания на уровне шока. Такие травмы могут годами не беспокоить. Они упоминаются, когда повторяются подобные переживания.

Хроническая травма состоит из большого ряда слабых по силе травмирующих событий. Они повторяются в течение длительного времени. К примеру, регулярные наказание с применением физического насилия взрослые часто воспринимают как "норму".

Психические травмы нарушают нормальную психическую организацию

Специалист назвала 4 основные признаки психической травмы:

1) Наличие трагического события, переживаемого в состоянии беспомощности или ужаса. Его обременяют жизненные условия, которые негативно влияют на человека длительное время.

2) Внезапные воспоминания, возвращаются, о прошедшей событие - ужасы, звуки, телесные ощущения, иногда они не имеют ничего общего с пережитым.

3) Исключение всего напоминает может напомнить травму

Так, например, взрослый, которого в детстве били под одеялом, может бояться ездить в лифте. В закрытом пространстве ему становится трудно дышать и появляется почти физическое ощущение боли и ужаса.

4) Повышенная возбудимость и пугливость. Любая новая ситуация требует очень много усилий для адаптации, вызывает сильную тревогу, даже если не связана с травмой. Нервная система такого человека находится в постоянной готовности к тревоге.

Эти четыре признака образуют картину нарушения, которая извне выражается как тревожное расстройство.

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Психические травмы нарушают нормальную психическую организацию. Они могут привести к возникновению неврозов. Кроме того, ослабляется иммунитет, ухудшается работоспособность, адаптивные способности мышления и тому подобное. Это также ухудшает самочувствие.

"Травматизация может спровоцировать нарушение связей между психикой и телом. Остальное просто "перестает ощущаться". Это приводит к потере связи с реальностью. Восстанавливать эту связь эффективно помогает психотерапия ", - пишет Мария Долгих.

Чрезмерное и навязчивое беспокойство о собственном здоровье может навредить. Особенно, если человек здоров. Такой синдром называют health anxiety. Чрезмерная тревога и стресс повышают риск появления реальных болезней. Дополнительный стресс влияет на появление вредных привычек.

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