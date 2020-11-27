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пятница, 27 ноября 2020 10:51

Астронавт снял впечатляющее видео Земли из окна Crew Dragon

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Астронавт снял впечатляющее видео Земли из окна Crew Dragon
На видео видно голубое небо и облака в атмосфере. Фото: pexels.com

Астронавт NASA Виктор Гловер снял на видео планету Земля через окно космического пилотируемого корабля Crew Dragon-1 компании Илона Маска SpaceX.

На видео Гловера в Twitter видно голубое небо и облака в атмосфере.

"Мое первое видео из космоса", - написал астронавт.

Миссия экипажа Гловера продлится 6 месяцев.

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17 ноября космический пилотируемый корабль Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX прибыл на орбитальную станцию. В состав экипажа входят астронавты NASA командир Майкл Гопкинс, пилот Виктор Гловер, специалисты Шеннон Уокер и астронавт Соичи Ногучи из JAXA.

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