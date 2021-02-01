Археологи нашли ткань библейских времен

Фото: BBC

Археологи нашли фрагмент ткани библейских времен. На такую ​​находку они наткнулись во время раскопок в долине Тимна, расположенной в глубине Аравийской пустыни.

Фрагмент ткани имеет цвет королевского пурпура. Артефакт относится к І тыс. до н. э., а именно времени завоевания библейским царем Давидом Идумейского царства, информирует BBC.

Королевским пурпуром в те времена называли невероятно стойкий и дорогой краситель, который ассоциировался с высшей знатью и священнослужителями. Это самый ранний известный образец такой ткани во всем Южном Леванте. До этого были известны только образцы королевского пурпура времен Римской империи, то есть минимум на 1 тыс. лет моложе.

Своим пурпурным цветом ткань обязана 3 видам моллюсков, обитающих в Средиземном море. Именно поэтому производство этого красителя было чрезвычайно сложным.

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Археологи отмечают, что в долине Тимна располагались знаменитые медные копи царя Соломона. Туда ткань доставляли за сотни километров, что влияло на ее стоимость, а владельцу добавляло престижа и статуса.

Профессор Тель-Авивского университета Эрец Бен-Юсеф, который руководит раскопками, добавил, что кусок ткани обнаружили в глубине пустыни, "где такие ценные ткани обычно не в ходу". По его словам, эта находка демонстрирует в новом свете жизни кочевых народов на заре становления Идумейского, Моавитского и Аммонитянского царств.

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