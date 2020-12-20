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понедельник, 21 декабря 2020 00:28

Apple закрыла десятки магазинов по всему миру

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Apple закрыла десятки магазинов по всему миру
Речь идет об около 100 магазинах, включая те, которые были закрыты уже в Германии и Нидерландах. Фото: EPA / UPG

Компания Apple временно закрыла около 100 своих магазинов по всему миру.

Закрыты все розничные магазины в Калифорнии, некоторые магазины в других штатах, оба магазина в Мексике, оба магазина в Бразилии и еще 16 магазинов по всей Великобритании, сообщает The Verge.

Речь идет об около 100 магазинов, включая те, которые были закрыты уже в Германии и Нидерландах, что составляет почти пятую часть от всех магазинов Apple.

"В связи с текущими условиями распространения COVID-19 на некоторых территориях, мы обслуживаем, мы временно закрываем магазины в этих районах", - заявили в компании в комментарии Bloomberg.

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13 декабря в Индии во время беспорядков 2 тыс. рабочих завода по производству iPhone разгромили предприятие в городе Нарсапура. Причиной беспорядков стали долги по заработной плате. Конфликт перешел в беспорядки, протестующих, протестующих, разогнали полицейские с дубинками.

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