Apple начала разработку складного iPhone с двумя дисплеями

Новый iPhone планируется без гибкого экрана, но с так называемой тканевой петлей и двумя отдельными дисплеями. Фото: pixabay.com

Компания Apple работает над складным смартфоном. Новое устройство будет иметь необычный дизайн и состоять из двух разделенных дисплеев.

Об этом сообщил ютубер Джон Проссер, передает Gizmochina.

По заверениям Проссера, телефон разрабатывается на базе iPhone 11 без гибкого экрана, но с так называемой тканевой петлей и двумя отдельными дисплеями. Эта петля будет защищать от грязи и должна сделать устройство более долговечным, чем другие сложные смартфоны. Ютубер подчеркнул, что экран устройства не будет сгибаться или складываться.

В марте 2020 года Apple уже получила технологический патент на складное устройство. Он решает проблему складок и трещин от частого использования.

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В феврале 2021 года Apple планирует выпустить более доступную версию нового iPhone 12, который покажут уже этой осенью. Предварительно, цена будет почти $800.