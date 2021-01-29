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пятница, 29 января 2021 10:37

Apple меняет политику конфиденциальности

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Apple меняет политику конфиденциальности
Организации, занимающиеся защитой прав потребителей и вопросами конфиденциальности, давно называют такую практику незаконной. Фото: pexels.com

Американская корпорация Apple представила долгожданное обновление политики конфиденциальности, которое позволит пользователям решать, как именно будут использоваться их личные данные.

Главное изменение заключается в том, что начиная со следующего обновления iOS 14, которое выйдет весной, пользователи Apple смогут сами решать, дают ли они разрешение на отслеживание некоторых их данных в интересах рекламодателей. Теперь пользователь будет сам выбирать, кому он готов предоставить доступ к IDFA. При попытке программы или третьей стороны использовать этот идентификатор, пользователь будет получать сообщения с вариантами: дать согласие или отказаться.

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Организации, занимающиеся защитой прав потребителей и вопросами конфиденциальности, давно называют такую практику передачи IDFA незаконной. 85% пользователей уже заявили, что не стали бы давать приложениям возможность отслеживания, если бы можно было выбирать.

Apple объявила о намерении изменить политику конфиденциальности еще прошлым летом, и уже тогда это вызвало недовольство Facebook, для которой реклама является основным источником дохода. Марк Цукерберг обвинил Apple в злоупотреблении доминирующим положением. Google вместо этого заявила, что больше не будет использовать данные IDFA.

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Идентификатор для рекламодателей (IDFA) - уникальный идентификационный номер, присваиваемый гаджетам Apple и помогает, например, в выдаче пользователям контекстной рекламы. До сих пор сторонние разработчики и рекламодатели могли свободно получать доступ к IDFA и тем самым отслеживать активность конкретного пользователя, используя это при предложении таргетированной рекламы.

Тем временем в Twitter заявили, что им грозит штраф в размере до $250 млн от властей США за использование телефонных номеров и адресов электронной почты для рекламы.

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