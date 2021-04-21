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среда, 21 апреля 2021 08:18

Apple или Samsung: назвали популярнейший бренд смартфонов в мире

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Самым популярным брендом среди смартфонов стала южнокорейская корпорация Samsung.

За первый квартал 2021 года продали 77 млн мобильных телефонов Samsung, говорится в отчете компании Strategy Analytics. Всего в мире продали 340 млн устройств, что на 24% больше аналогичного показателя в прошлом году.

Американская компания Apple занимает второе место с результатом в 57 млн проданных iPhone. На третьем месте оказался китайский гигант Xiaomi, реализовавший 49 млн смартфонов.

Четвертую и пятую позиции также занимают китайские производители: OPPO с результатом 38 млн и Vivo - 37 млн смартфонов. На остальных производителей мобильных устройств пришлась доля в 82 млн единиц техники.

Автор: Strategy Analytics
 

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Инсайдеры раскрыли технические характеристики первого смартфона Redmi для геймеров. Кроме модели процессора, в отчете есть информация о емкости аккумулятора и особенности экрана. Смартфон получит OLED-дисплей Samsung E4 с частотой обновления 144 Гц и отверстием для селфи-модуля вверху по центру.

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