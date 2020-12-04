Apple хотят заставить вернуть айфонам зарядки

В Apple пока не комментируют претензии. Фото: pexels.com

Власти штата Сан-Паулу в Бразилии рассматривает постановление о том, чтобы компания Apple начала включать зарядные адаптеры в комплекты поставки своих айфонов.

Обсуждение инициировала организация Procon-SP, которая является аналогом сообщества прав потребителей, пишет DTF.

Правозащитники не нашли доказательств того, что отказ от зарядных устройств существенно повлияет на состояние экологии (как уверяют в Apple). Они обеспокоены тем, что компания при этом может отказать в гарантийном обслуживании, ссылаясь на использование не оригинальных зарядных устройств.

Procon-SP просит власти обязать компанию предоставлять бесплатный адаптер всем покупателям, которые об этом попросят, а значит менять состав упаковки не нужно будет. В связи с особенностями бразильского законодательства, iPhone и другая электроника стоят в стране дороже, чем где бы то ни было в мире.

В Apple пока не комментируют претензии.

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13 октября Apple презентовала iPhone 12. В новой линейке смартфонов нового поколения представлены iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone Pro Max. Компания исключила зарядные адаптеры и наушники из комплекта новых устройств. Решение объяснили заботой об экологии.