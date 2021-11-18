Apple будет продавать запчасти для ремонта гаджетов

Пользователи смогут ремонтировать iPhone и Mac. Фото: Pexels

Корпорация Apple будет продавать детали iPhone и Mac.

Пользователи смогут сами ремонтировать устройства, сообщает Bloomberg.

Ранее компания давала возможность производить ремонты только в сервисных центрах.

Первыми будут продавать детали для ремонта дисплея, камеры или батареи в iPhone 12 и iPhone 13. В дальнейшем будет возможность отремонтировать Mac с процессором M1.

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В начале следующего года такую ​​возможность получат только жители США. В течение 2022 года программа увеличит покрытие.

Флагманы от компании Apple 2022 будут иметь обновлены дизайн. В сеть попали рендеры iPhone 14 Pro. Флагман будет иметь обновленный более тонкий блок камеры.