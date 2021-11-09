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среда, 10 ноября 2021 04:37

Аналог TikTok: Netflix запускает нововведение для детей

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Аналог TikTok: Netflix запускает нововведение для детей
На этой неделе функцию запустят в США. Фото: pixabay.com

Стриминговый сервис Netflix запускает нововведение для детей, которое будет напоминать TikTok.

Новая функция будет показывать детям короткие видеоролики из детских программ и фильмов на платформе, пишет Bloomberg.

"Таким образом сервис планирует привлечь молодых зрителей и поощрить их к просмотру продуктов сервиса. В настоящее время функция доступна в приложении Netflix для iOS. Еженедельно планируют добавлять новые видеоролики на основе обновления базы собственных программ и фильмов", - говорится в сообщении.

С помощью новой функции Netflix хочет конкурировать с YouTube Kids и TikTok, привлекая на свой сервис аудиторию этих платформ. На этой неделе функцию запустят в США и испаноязычных странах Латинской Америки. Нововведение заработает также в Канаде, Австралии и Ирландии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Netflix запустил украинскую версию своего сервиса

Netflix также добавит в подписку видеоигры. Бесплатное нововведение заработает в 2022 году. Netflix уже экспериментировал с играми: на платформе вышел сериал "DOTA: кровь дракона" - аниме по мотивам игры DOTA 2. За первые дни премьеры он занял первое место по популярности в пяти странах, среди них Украина. В планах Netflix выпустить аниме-сериалы по играм Tomb Raider и Assassin's Creed, а также полнометражный анимационный фильм на основе игры Resident Evil.

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