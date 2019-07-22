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понедельник, 22 июля 2019 18:14

3 оригинальных видео высадки на Луну продали за $1,82 млн

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3 оригинальных видео высадки на Луну продали за $1,82 млн
Базз Олдрин изображен на поверхности луны. Фото: CNN

На аукционе продали 3 оригинальных видеоролика высадки на Луну миссии "Аполлон-11".

Аукцион провел дом Sotheby`s. Имени покупателя не разглашали. Длительность видео составила 2 часа и 24 мин., сообщает CNN.

"Видео является наиболее ранним, резким и точным из сохранившихся видеоизображений первых шагов человека на Луну", - сказала Кассандра Хаттон, вице-президент и старший специалист отдела книг и рукописей Sotheby's.

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Пленка показывает первые шаги Нила Армстронга и База Олдрина на поверхность спутника. Также на ней есть установка американского флага на Луне и вся месячная прогулка, которую увидели сотрудники центра управления полетами.

1976 года стажер NASA Гэри Джордж заплатил за оригинальные ролики высадки на Луну $217,77.

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