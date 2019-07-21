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воскресенье, 21 июля 2019 20:00

Астролог рассказала, когда легче будет похудеть и забеременеть

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Астролог рассказала, когда легче будет похудеть и забеременеть
Заботьтесь о том, чтобы сделать себя и мир вокруг красивее. Фото: politeka.net

В отличие от двух предыдущих недель эта окажется спокойной. Солнце переходит к знаку Льва. Это придает сил и вдохновения. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Люди легко будут выздоравливать. Окрепнет иммунитет, - говорит астролог. - Организм может лучше справляться с вирусами. Скорее будут заживать раны. Внутреннему голосу надо доверять больше, чем логике. Хорошо заработать удастся с помощью хенд-мейда. Заботьтесь о том, чтобы сделать себя и мир вокруг красивее. На выходных легко будет забеременеть. Со среды хороший результат даст новая диета. Легко будет похудеть. Откажитесь от жирных блюд и алкоголя".

Предлагаем Вашему вниманию подробный гороскоп на 22-28 июля.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Воспользуйтесь возможностью найти покровителей и единомышленников. То, что не сможете сделать самостоятельно, удастся достичь в коллективе. Карман будет пополняться регулярно. Не подвергайте себя на штрафные санкции. Приглашайте любимых в кино. Чаще выбирайтесь с детьми на развлечения.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Удастся все изменить. Если заранее что-то спланировали, то сейчас самое время реализовывать. Ищите новое место работу, боритесь за желаемую для вас должность.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Много чужой работы будут вешать на вас. Придется выполнять обязанности коллег, которые пойдут в отпуск. Не пытайтесь сделать все в совершенстве. Легко будет ошибиться. Руководство за это может снизить зарплату, выписать выговор.

Рак (22 июня - 22 июля)

Вернутся деньги, которые вам кто-то должен. Предложат работу с высшими заработками. Воспользуйтесь этим, чтобы достичь желаемого. Трудно будет найти общий язык с любимыми. Никто не захочет уступать. Проявляйте дипломатичность.

Лев (23 июля - 23 августа)

Благодаря волевым усилием решите задачи, которые ранее не были под силу. Ставьте высокие цели перед собой. Результат не заставит себя ждать. Торговля пойдет вяло. Сэкономьте часть заработанного. Дискомфорт будет вызывать появление ячменя на глазах.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Много усилий приложили, но желаемого результата пока не заметили? Подождите. Успех - не за горами. Большинство заработанного пойдет на ежедневные расходы. Будете постоянно удивляться, насколько нелогичными есть поступки родителей и любимых. Не спешите ссориться с близкими.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Время думать о расширении бизнеса. Но рисковать большими суммами не следует. Потери будут неизбежны. Много внимания будете уделять себе, поэтому отношения с партнерами станут напряженными. Одинокие встретят близкого по духу человека.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Энергии будет меньше, чем нужно. Не позволяйте окружающим сбивать вас с нужного курса. Помните, вечер - более благоприятный для переговоров и решения насущных проблем. Лучше отложить переезд на новое место жительства.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Убедитесь, что не все то золото, что блестит. Внешняя привлекательность окажется обманчивой. Рядом будет немало ненадежных людей. Воздержитесь от переговоров о сотрудничестве с ними. Им нельзя доверять.

Козерог (22 декабря - 20 января)

К вашим идеям будут прислушиваться. Почувствуете, как откроется новое дыхание и придет вдохновение. Не воспользуются этим только ленивые. Трудно будет найти общий язык с детьми.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Активно отстаивайте свои взгляды и права. Лучше превратить конкурента на партнера. Воспользуйтесь своим умением вести переговоры. Не пора враждовать и мешать работать себе и другим. Заработать удастся больше, чем ожидали. Больше времени проводите возле водоема. Загорайте разумно.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Заметите, что часть интересной жизни проходить мимо вас. С головой погрузитесь в работу и домашние хлопоты. Не огорчайтесь. Скоро ситуация изменится к лучшему. Деньги в кармане не держаться. Нужно будет зарабатывать больше.

По словам астролога, в выходные станем свидетелями чуда.

Автор: Gazeta.ua
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