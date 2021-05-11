Земля может подорожать впятеро - прогноз правительства

 
Ексклюзивы
1/5
Как женщине адаптироваться к работе после декрета
Как женщине адаптироваться к работе после декрета
Просмотров: 36
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
1 Просмотров: 3663
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
Просмотров: 1323
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Просмотров: 450
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Просмотров: 567
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Просмотров: 1855
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Просмотров: 7209
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Просмотров: 531
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
Просмотров: 972
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
2 Просмотров: 10314
Фото
Все фото
5
12
5
5
4
Украинка рассказала о самой популярной работе в США
Украинка рассказала о самой популярной работе в США
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Украинцы рассказали, сколько можно заработать на сезонной работе
Украинцы рассказали, сколько можно заработать на сезонной работе
Украинцы посчитали, во сколько обойдется Пасха в Польше
Украинцы посчитали, во сколько обойдется Пасха в Польше
Укрзализныця запускает электричку с вагонами для перевозки велосипедов
Укрзализныця запускает электричку с вагонами для перевозки велосипедов
Видео
Все видео
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Интервью
1/5
Как отличить смертельно ядовитые грибы. Что будет если наесться поганок
Как отличить смертельно ядовитые грибы. Что будет если наесться поганок
Просмотров: 684
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 711
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1332
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 873
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 504
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 936
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
вторник, 11 мая 2021 11:16

Земля может подорожать впятеро - прогноз правительства

  Комментировать
Земля может подорожать впятеро - прогноз правительства
1 га земли в начале будет стоить $2 тыс. Фото: елена Луценко

После открытия рынка в Украине земля подорожает в 2-5 раз. Это произойдет в ближайшие 5-10 лет, по прогнозу правительства.

"Ожидаем принятия законопроекта 2195, который откроет возможность электронных торгов землей. Мы смотрим на аналогию по внедрению рынка земли у наших стран-соседей. В течение 5-10 лет стоимость земли может расти от 2 до 5 раз", - рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина.

Идет подготовка к запуску рынка в Украине, отметил Шмыгаль.

"Украинцы получат право, а не обязанность продавать свою землю. А право дает возможность принимать решения.

Подорожала земля - ​​продай ее дорого по рыночной цене без коррупционного налога, который накладывали чиновники, когда не было рынка земли", - сказал он.

Рынок земли в Украине заработает 1 июля.

"Это точно обогатит государство, экономику и наших людей", - считает Шмыгаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Земельная реформа, которую проводит правительство, углубит проблемы села - эксперт

1 га земли в начале будет стоить $2 тыс., об этом ранее говорил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

Кабинет министров Украины ожидает, что после открытия рынка земли среднегодовой оборот земель составит до 1,5 млн га.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Земля может подорожать впятеро - прогноз правительства». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
мая

Для бывших военнопленных организовали лагеря

Открыли первую троллейбусную линию

Украина получила безвизовый режим с ЕС

Приняли решение депортировать крымских татар

Первоклассницу нашли убитой в недострое

Самое читаемое
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
15
 Просмотров: 14688
Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном купальнике
Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном купальнике Просмотров: 9936
Гороскоп на 10-16 мая: когда лучше искать новую работу
Гороскоп на 10-16 мая: когда лучше искать новую работу
 Просмотров: 7884
Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии
Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии
4
 Просмотров: 4554
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
 Просмотров: 4500
Экономика
В Украине введут налог для богатых - кому придется платить
В Украине введут налог для богатых - кому придется платить Просмотров: 126
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
 Просмотров: 360
Сколько безработных появилось за год карантина
Сколько безработных появилось за год карантина Просмотров: 72
Огурцы начали резко дешеветь
Огурцы начали резко дешеветь Просмотров: 135
Валюта подорожала после длинных выходных
Валюта подорожала после длинных выходных Просмотров: 360
Больше всего комментируют
4
Блокировку YouTube антиукраинских телеканалов назвали прецедентом
3
Конец эпохи бедности: таможенники декларируют люксовые Mercedes
1
Новый пакет санкций против РФ станет сигналом, что Крымская платформа работает - правозащитница
1
Перец с омлетом - рецепт легкой и вкусной закуски
1
Россию призвали вернуть Украине полный контроль над Крымом
Голосов: 26460
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть