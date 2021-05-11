Земля может подорожать впятеро - прогноз правительства

1 га земли в начале будет стоить $2 тыс. Фото: елена Луценко

После открытия рынка в Украине земля подорожает в 2-5 раз. Это произойдет в ближайшие 5-10 лет, по прогнозу правительства.

"Ожидаем принятия законопроекта 2195, который откроет возможность электронных торгов землей. Мы смотрим на аналогию по внедрению рынка земли у наших стран-соседей. В течение 5-10 лет стоимость земли может расти от 2 до 5 раз", - рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина.

Идет подготовка к запуску рынка в Украине, отметил Шмыгаль.

"Украинцы получат право, а не обязанность продавать свою землю. А право дает возможность принимать решения.

Подорожала земля - ​​продай ее дорого по рыночной цене без коррупционного налога, который накладывали чиновники, когда не было рынка земли", - сказал он.

Рынок земли в Украине заработает 1 июля.

"Это точно обогатит государство, экономику и наших людей", - считает Шмыгаль.

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1 га земли в начале будет стоить $2 тыс., об этом ранее говорил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

Кабинет министров Украины ожидает, что после открытия рынка земли среднегодовой оборот земель составит до 1,5 млн га.