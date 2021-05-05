Кабмин ожидает продажи 1,5 млн га земли в год

Рынок земли заработает уже с 1 июля. Фото: epravda.com.ua

Кабинет министров Украины ожидает, что после открытия рынка земли среднегодовой оборот земель составит до 1,5 млн га.

Об этом говорится в проспекте эмиссии еврооблигаций, сообщает Интерфакс.

Так, частичная отмена моратория произойдет 1 июля 2021 года. Она позволит гражданам Украины покупать земельные участки сельхозназначения площадью до 100 га.

С 1 января 2024 года к рынку допустят также компании, принадлежащие украинцам. Предел покупки повысят до 10 тыс. га.

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Закон запрещает продавать земли сельскохозяйственного назначения иностранцам, лицам без гражданства, иностранным компаниям и государствам. Снятие этого запрета возможно только по итогам референдума.

Правительство ожидает, что при средней цене $2 тыс./га на первом этапе будет создан рынок земли объемом в $3 млрд в год.

Верховная Рада приняла изменения в Земельный кодекс относительно совершенствования управления и дерегуляции в сфере земельных отношений. Закон предусматривает передачу земель государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность органов местного самоуправления. Исключением должны стать земли, необходимые государству для выполнения его функций. Также закон предусматривает ограничения в использовании земель территорий и объектов природно-заповедного фонда.