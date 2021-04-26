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Земля или деньги: обнародовали решение о бесплатных 2 га для каждого украинца

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Земля или деньги: обнародовали решение о бесплатных 2 га для каждого украинца
Отменить право на бесплатную землю запрещает Конституция Украины. Фото: Елена Луценко

Всем украинцам не хватит бесплатной земли, заявляют в Госгеокадастре. Предлагают компенсировать это право деньгами.

"Простая математика показывает, что всем гражданам Украины не хватит земли. Кроме 2 гектаров для ведения личного сельского хозяйства, статья 121 предусматривает право на получение еще нескольких земельных участков. В том числе и для ведения фермерского хозяйства. Государство рано или поздно не сможет выполнить это обещание в законе. И уже не выполняет. Не все могут получить землю, создается ажиотаж, социальная напряженность", — рассказал первый заместитель председателя Госгеокадастра Анатолий Мирошниченко в эфире телеканала "Украина 24".

В Госгеокадастре изучается вопрос монетизации права на бесплатную приватизацию земли. Отменить право нельзя, потому что Конституция запрещает сужать существующие права.

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"Многие люди воспользовались этим правом. По разным цифрам, более 2 миллионов гектаров было приватизировано. По предыдущему Земельному кодексу осуществлялась приватизация для ведения личного подсобного хозяйства, до 60 соток норма. В целом приватизировано около 5 миллионов гектаров", — отметил Мирошниченко.

Из закона о "О личном сельском хозяйстве" уберут часть статьи, по которой каждый украинец имеет право на бесплатные 2 га земли. Соответствующий законопроект 21 апреля согласовал Кабмин.

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Дата
26
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