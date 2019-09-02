Зеленский требует, чтобы кредиты подешевели

Новая власть запланировала снизить стоимость ипотечных кредитов до 12-13% годовых. Фото: Mind.ua

В Украине нужно создать условия для снижения ставок по кредитам.

"Надо создать надлежащие условия, чтобы банки могли снизить ставки для кредитования бизнеса и ипотеки. Срок - до 1 октября 2019 года", - заявил президент Владимир Зеленский, передает Укрінформ.

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Ответственными президент назначил премьера Алексея Гончарука, министра финансов Оксану Маркарову, главу НБУ Якова Смолия.

Новая власть запланировала снизить стоимость ипотечных кредитов до 12-13% годовых. Сегодня банки предлагают ипотеку от 20%.

До конца 2020-го Нацбанк запланировал снизить учетную ставку до 9%. В 2021-м - до 8%. Сегодня учетная ставка составляет 17%. В июле была выше - 17,5%.