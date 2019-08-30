Почему кредиты не дешевеют

Если в следующем году учетная ставка опустится до 9%, кредиты подешевеют до 17-15% годовых. Фото: Антикор

В Украине неадекватно высока учетная ставка Нацбанка. Она тормозит экономическое развитие страны, рассказал Gazeta.ua экономист Андрей Новак.

"Имеем умеренные темпы инфляции. Экономика оживает. Потребности изымать гривну нет. Напротив в обращении нужно больше доступных наличных денег. Ставку надо снижать. Тогда удастся кредитовать реальный сектор экономики. Пока это невозможно из-за высоких ставок по кредитам", - говорит экономист.

По его словам, учетную ставку надо существенно снижать.

"Люди не увидят изменений, если в следующем году она опустится до 9%. Тогда кредиты подешевеют до 17-15% годовых, но все равно останутся невыгодными. Сегодня банки не кредитуют реальный сектор экономики. Объемы ипотеки мизерные. Правда развивается потребительское кредитование. Люди покупают в долг бытовую технику, электронику, импортные автомобили. Фактически финансируют экономику тех стран, откуда завозят эти товары", - отмечает Новак.

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Учетная ставка определяет стоимость денег в стране.

"Национальный банк может регулировать уровень инфляции и объем наличных денег в стране. Когда учетная ставка падает, кредиты и депозиты дешевеют, заработная плата и покупательная способность населения растет. Параллельно повышается стоимость продуктов, товаров и услуг. Это работает в Германии, Польше, но не у нас. Украина еще не научилась влиять на рынок с помощью такого инструмента", - объясняет экономист Александр Охрименко.

До конца 2020-го Нацбанк запланировал снизить учетную ставку до 9%. В 2021-м - до 8%. Сегодня учетная ставка составляет 17%. В июле была выше - 17,5%.